Дивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізація

У Львові планують провести реконструкцію площі князя Святослава, що поблизу центру Львова. Там пропонують побудувати перший у місті дворівневий підземний паркінг, а також офісно-житловий комплекс. Але поки це лише наміри, бо проект потребує затвердження детального плану території та видачі містобудівних умов та обмежень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Zaxid.net.

Як виглядатиме площа після реконструкції

Візуалізацію проєкту розробила компанія PRAUD. Архітектори пропонують збудувати паркінг, що зможе вмістити 200 автомобілів і складатиметься із двох рівнів. Один із них буде призначений для громадського використання. Другий - буде в управлінні міста.

Цей підземний паркінг також буде функціонувати як бомбосховище. Він зможе вмістити майже 3000 людей.

"Нам би вистачило й одного рівня, але навколо - катастрофа з парковкою. Тож створюємо прецедент в центральній частині міста", - заявив директор компанії PRAUD Марко Ткач.

Також архітектори пропонують збудувати на площі князя Святослава офісно-житловий комплекс із невеликим апарт-готелем. 60% площі комплексу буде відведена під житло. Споруда буде заввишки близько 18 м, тому не псуватиме історичну панораму міста та вдало доповнить архітектурний ансамбль.

Ось так може виглядати площа після реконструкції (фото: zaxid.net)

"На першому поверсі планується комерція: заклади харчування, салони краси, офіси, велика стоматологічна клініка. Також думаємо про невеликий апарт-готель, де можна буде придбати повністю готовий номер і за допомогою нашого оператора здавати в оренду", - додав Ткач.

Також у новому комплексі передбачається створення вільного простору за рахунок відступу від дороги біля вулиці Ярослава Мудрого. Завдяки цьому утвориться громадська зона площею понад 1 500 кв. м.

"Тут будуть лавки, літні майданчики, дерева. Ідея полягає в тому, щоб люди могли тут зустрітися, щоб площа була корисною для дорослих і дітей. Те, що інші навіть не проектують, ми зробимо відкритим для всіх", - наголосив Ткач.

Ось так може виглядати площа після реконструкції (фото: zaxid.net)