ua en ru
Ср, 06 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Дивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізація

Львів, Середа 06 грудня 2023 08:32
UA EN RU
Дивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізація Як виглядатиме площа князя Святослава після реконструкції (фото: zaxid.net)
Автор: Василина Копитко

У Львові планують провести реконструкцію площі князя Святослава, що поблизу центру Львова. Там пропонують побудувати перший у місті дворівневий підземний паркінг, а також офісно-житловий комплекс. Але поки це лише наміри, бо проект потребує затвердження детального плану території та видачі містобудівних умов та обмежень.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію видання Zaxid.net.

Як виглядатиме площа після реконструкції

Візуалізацію проєкту розробила компанія PRAUD. Архітектори пропонують збудувати паркінг, що зможе вмістити 200 автомобілів і складатиметься із двох рівнів. Один із них буде призначений для громадського використання. Другий - буде в управлінні міста.

Цей підземний паркінг також буде функціонувати як бомбосховище. Він зможе вмістити майже 3000 людей.

"Нам би вистачило й одного рівня, але навколо - катастрофа з парковкою. Тож створюємо прецедент в центральній частині міста", - заявив директор компанії PRAUD Марко Ткач.

Також архітектори пропонують збудувати на площі князя Святослава офісно-житловий комплекс із невеликим апарт-готелем. 60% площі комплексу буде відведена під житло. Споруда буде заввишки близько 18 м, тому не псуватиме історичну панораму міста та вдало доповнить архітектурний ансамбль.

Дивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізаціяДивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізаціяДивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізаціяОсь так може виглядати площа після реконструкції (фото: zaxid.net)

"На першому поверсі планується комерція: заклади харчування, салони краси, офіси, велика стоматологічна клініка. Також думаємо про невеликий апарт-готель, де можна буде придбати повністю готовий номер і за допомогою нашого оператора здавати в оренду", - додав Ткач.

Також у новому комплексі передбачається створення вільного простору за рахунок відступу від дороги біля вулиці Ярослава Мудрого. Завдяки цьому утвориться громадська зона площею понад 1 500 кв. м.

"Тут будуть лавки, літні майданчики, дерева. Ідея полягає в тому, щоб люди могли тут зустрітися, щоб площа була корисною для дорослих і дітей. Те, що інші навіть не проектують, ми зробимо відкритим для всіх", - наголосив Ткач.

Дивіться, як незабаром зміниться одна із центральних площ Львова: візуалізаціяОсь так може виглядати площа після реконструкції (фото: zaxid.net)

Раніше ми писали про те, як може виглядати площа Міцкевича у Львові після реконструкції.

Переглядайте також фото, як виглядає цьогорічна ялинка у Львові.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів