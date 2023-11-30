"Склали, як кубики лего": у Львові реконструювали обличчя хлопцю з важкою вадою

У Львові медики разом з колегами із Франції провели надскладну реконструктивну операцію 17-річному Павлу з Кропивницького. Хлопець народився з двостороннім незрощенням губи і піднебіння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння.

Які наслідки після операції за кордоном

Відомо що у ранньому дитинстві Павлу виправили цю ваду за кордоном. Але після втручань верхня щелепа відставала в розвитку і була меншою за нижню.

Це не лише естетичний дефект, а й проблеми з мовленням, жуванням через порушення прикусу.

Юнак у тому віці, коли сприйняття своєї зовнішності дуже важливе, тож він шукав рішення.

Зазначається, що Павло став одним із перших пацієнтів, яких записали на реконструктивну операцію в рамках першої місії французьких черепно-лицьових і реконструктивних хірургів в Україну.

Як виглядав хлопець перед операцією та після (фото: facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)

Як лікарям вдалось провести 4 операції в одній

За словами медиків, щоб усе вдалося максимально точно, команда використовувала 3D-моделювання обличчя. Фактично за одне втручання було проведено чотири операції:

остеотомія верхньої щелепи

остеотомія нижньої щелепи

геніопластика - реконструкція підборіддя

кісткова пластика - закриття дефекту альвеолярного відростка у ділянці розщілини власною кісткою з підборіддя

Лікарі зазначили, що нібито обличчя склали, як кубики лего.

В результаті в пацієнта повністю змінилося обличчя, воно стало пропорційним і симетричним. Це помітно навіть попри післяопераційний набряк.

"Якщо у вас у родині з'являється дитина з незрощенням губи і піднебіння, пам'ятайте: виправляти цю проблему треба у досвідчених хірургів, щоб у майбутньому не нашкодити росту і розвитку щелепи, як це сталося у Павла" - йдеться у повідомленні.