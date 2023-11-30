"Склали, як кубики лего": у Львові реконструювали обличчя хлопцю з важкою вадою
У Львові медики разом з колегами із Франції провели надскладну реконструктивну операцію 17-річному Павлу з Кропивницького. Хлопець народився з двостороннім незрощенням губи і піднебіння.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Міжрегіонального центру лікування дітей з розщілинами губи і піднебіння.
Які наслідки після операції за кордоном
Відомо що у ранньому дитинстві Павлу виправили цю ваду за кордоном. Але після втручань верхня щелепа відставала в розвитку і була меншою за нижню.
Це не лише естетичний дефект, а й проблеми з мовленням, жуванням через порушення прикусу.
Юнак у тому віці, коли сприйняття своєї зовнішності дуже важливе, тож він шукав рішення.
Зазначається, що Павло став одним із перших пацієнтів, яких записали на реконструктивну операцію в рамках першої місії французьких черепно-лицьових і реконструктивних хірургів в Україну.
Як виглядав хлопець перед операцією та після (фото: facebook.com/pediatric.facial.surgery.center)
Як лікарям вдалось провести 4 операції в одній
За словами медиків, щоб усе вдалося максимально точно, команда використовувала 3D-моделювання обличчя. Фактично за одне втручання було проведено чотири операції:
- остеотомія верхньої щелепи
- остеотомія нижньої щелепи
- геніопластика - реконструкція підборіддя
- кісткова пластика - закриття дефекту альвеолярного відростка у ділянці розщілини власною кісткою з підборіддя
Лікарі зазначили, що нібито обличчя склали, як кубики лего.
В результаті в пацієнта повністю змінилося обличчя, воно стало пропорційним і симетричним. Це помітно навіть попри післяопераційний набряк.
"Якщо у вас у родині з'являється дитина з незрощенням губи і піднебіння, пам'ятайте: виправляти цю проблему треба у досвідчених хірургів, щоб у майбутньому не нашкодити росту і розвитку щелепи, як це сталося у Павла" - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Львові за допомогою 3D-пластики відновили обличчя жінці.
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