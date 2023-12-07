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Во Львове появился бесплатный автобус, но далеко не для всех

Львов, Четверг 07 декабря 2023 12:06
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Во Львове появился бесплатный автобус, но далеко не для всех Кто может воспользоваться новым автобусом (иллюстративное фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Во Львове запустили бесплатный социальный автобус. Пользоваться им могут только бездомные. Он будет возить их в заведения, где люди могут получить медицинскую помощь и другие социальные услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Львовского городского совета.

Подробнее о помощи

В городе Льва еженедельно будет ездить бесплатный автобус. В пунктах назначения бездомные люди смогут получить весь комплекс социальных услуг: питание, медицинский осмотр, санитарно-гигиенические услуги, получить одежду или обувь.

Социальный транспорт начнет свою работу в пятницу 8 декабря. Автобус повезет бездомных людей в "Оселю" в Винниках, где они получат все вышеперечисленные социальные услуги.

Кроме того, во Львове можно получить помощь в следующих локациях:

  • Филиал социальной работы с бездомными Коммунального учреждения смешанного типа
  • Львовский городской центр социальных услуг и реабилитации "Джерело"
  • Львовская городская общественная организация "Спільнота взаємодопомоги "Оселя"
  • "Дом милосердия" конгрегации братьев Альбертинов Львовской Архиепархии Римско-Католической церкви

Социальный патруль в Киеве

Столица также активно помогает бездомным в холодный период года с помощью Социального патруля. Это бригада из работников Дома социальной заботы, которая помогает бездомным.

Они раздают горячие обеды, информируют о возможности переночевать в ночлежном отделении Дома социальной заботы, восстановить утраченные документы, получить консультацию и т. д.

Во Львове появился бесплатный автобус, но далеко не для всехВо Львове появился бесплатный автобус, но далеко не для всех

Социальный патруль помогает бездомным в Киеве (фото: Facebook/Департамент социальной политики КГГА)

Бездомные, остающиеся на ночь в ночлежном отделении, имеют возможность принять душ и постирать одежду. Они также получают чистую постель и горячий ужин.

Социальный патруль будет работать в холодное время года - с 1 декабря по 31 марта.

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