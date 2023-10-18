ua en ru
Ср, 18 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гучне весілля у Львові. В ДБР відреагували, вказавши на важливу деталь

Львів, Середа 18 жовтня 2023 17:53
UA EN RU
Гучне весілля у Львові. В ДБР відреагували, вказавши на важливу деталь Фото: у ДБР відреагували на гучне весілля екс-прокурора у Львові (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Роксолана Москва, наречена екс-прокурора Ростислава Ільницького, які відгуляли гучне весілля у Львові з декількома сотнями гостей, не є працівницею ДБР. Вона була звільнена майже два роки тому.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян, пише РБК-Україна з посиланням на сайт ДБР.

"В історії з гучним весіллям у Львові ключовим фактом є те, що наречена - це колишня працівниця Теруправління ДБР у Львові. Вона наказом була звільнена з ДБР вже як два роки. Тому ДБР не може нести й не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за її вчинки", – пояснила вона.

Вона закликала перевіряти лише офіційним джерелам інформації, ретельно перевіряти факти та обов’язково звертатися до першоджерел інформації.

"Ми живемо в шаленому інформаційному потоці, в який затягується дезінформація, ІПСО, перекручені факти. ДБР закликає українців довіряти лише офіційним джерелам інформації і якщо новина містить сумнівні факти - обов’язково звертатися до першоджерела", - сказала Сапьян.

Вона також додала, що проведення коштовного весілля під час війни – це питання громадянського сумління.

"Не варто пов’язувати лакшерівесілля з колишньою роботою молодят. Це - питання статків їхньої родини та громадянського сумління під час війни", - сказала радниця.

Гучне весілля у Львові

Нещодавно екс-прокурор та екс-працівниця ГБР - Ростислав Ільницький та Роксолана Москва відіграли весілля. Вони відзначали її в елітному комплексі у передмісті Львова. Екс-чиновники витратили на святкування "кругленьку" суму, яка обчислюється шістьма "нулямиЙ. Тыльки торт коштував 100 тисяч. На ній виступали Полякова, Пономарьов та DZIDZIO, а ведучим був Григорій Решетник.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів ДБР
NEWS
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
МіГи з "Кинджалами" не зможуть уразити цілі у Чорному морі: навіщо Путіну патрулювання
DAILY
Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Штурм Авдіївки та оточення Бахмута. Що відбувається на фронті і де чекати на прорив ЗСУ