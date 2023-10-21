Во Львове вручили повестку экс-прокурору Ильницкому, отгулявшему элитную свадьбу

Бывший прокурор Ростислав Ильницкий вместе с сотрудницей ДБР Роксоланой Москвой отыграли громкую свадьбу во Львове. Известно, что жениху вручили повестку.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на данные сайта "Еспресо.Захід"

Что известно

Экс-прокурору Ростиславу Ильницкому вручили повестку по адресу проживания вчера, 20 октября.

Документ оформляли в Лычаковско-Железнодорожном ОР ТЦК и СП.

Детали элитной свадьбы

Недавно экс-прокурор Ильницкий и экс-сотрудница ДБР Москва устроили громкую свадьбу. Двухдневное празднование продолжалось в пятизвездочном комплексе Emily Resort недалеко от Львова.

В первый день на свадьбе было более 300 гостей. Для них выступали Александр Пономарев, Ольга Полякова, группа "Дзвони сонця", а ведущим был шоумен Григорий Решетник.

На следующий день было приглашено 500 человек, празднование оформили в украинском стиле.

Известно, что только двухметровый торт, по предварительным оценкам кондитеров, стоил около 100 тыс. грн.

Свадебный торт (фото: twitter.com/joseph_dymyd)

31-летний Ростислав Ильницкий в 2019 году был заместителем местного прокурора в Радехове. После этого планировал стать главным прокурором Херсонской области. Несколько месяцев назад по собственному желанию уволился с должности прокурора прокуратуры Печерского района Киева.

Ростислав Ильницкий (фото: (фото: lviv.media)

27-летняя Роксолана Москва - бывшая работница отдела кадров Территориального управления ДБР во Львове.

Роксолана Москва (фото: скриншот)