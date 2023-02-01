У Львові відкрили четверту в Україні "юрту незламності": як вона виглядає

У Львові запрацювала "Юрта незламності", яку виготовили майстри з Казахстану для підтримки українців на тлі проблем зі світлом та опаленням у містах через російські ракетні та дронові удари по енергетичних об'єктах.
Про це 1 лютого передали у прес-службі Львівської обласної військової адміністрації.
Юрта була відкрита у центрі Львова неподалік Порохової вежі. У ній кожен охочий може зігрітися, підзарядити гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви - плов та баурсаки.
"Юрта незламності" у Львові (фото: loda.gov.ua)
Чиновники зазначили, що така юрта "є символом підтримки і багатовікової українсько-казахської дружби, також виконуватиме роль "пункту незламності"".
"Юрта незламності" заробила у Львові (фото: loda.gov.ua)
Голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував Казахстану "за таку символічну підтримку", і зазначив, що юрта є "знаком дружби та взаємодопомоги" держав.
У Львові відкрили "юрту незламності" (фото: loda.gov.ua)
Зазначимо, що нині в Україні відкрито чотири "юрти незламності": у Бучі, Києві Харкові і тепер ще у Львові. Загалом у нашій країні планується встановити шість таких юрт.
Раніше повідомлялося, що РФ образилася на Казахстан через "юрту незламності" у Бучі, встановлену напередодні Різдва, й Астана відповіла Москві.
Також ми писали, що Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.