У Львові відкрили четверту в Україні "юрту незламності": як вона виглядає

Юрта була відкрита у центрі Львова неподалік Порохової вежі. У ній кожен охочий може зігрітися, підзарядити гаджети, випити чаю, а також скуштувати традиційні казахські страви - плов та баурсаки.

"Юрта незламності" у Львові (фото: loda.gov.ua)

Чиновники зазначили, що така юрта "є символом підтримки і багатовікової українсько-казахської дружби, також виконуватиме роль "пункту незламності"".

Опис львівської "Юрти незламності"

Загальна площа становить близько 60 квадратних метрів. Каркас виконаний з верби. При будівництві не було використано жодного цвяха, всі з'єднання - шкіряні.

На стінах юрти розміщені ворсисті килими, які захищають від холоду, також розвішані тускіїзи - настінні килими, прикрашені вишивкою шовковими та бавовняними нитками.

Інтер'єр юрти прикрашають прапори України та Казахстану, а також портрет Тараса Шевченка.

Одночасно у юрті можуть перебувати до 50 людей.

"Юрта незламності" заробила у Львові (фото: loda.gov.ua)

Голова Львівської ОВА Максим Козицький подякував Казахстану "за таку символічну підтримку", і зазначив, що юрта є "знаком дружби та взаємодопомоги" держав.

Як працюватиме "Юрта незламності"

Львів'яни можуть відвідати її з 09.00 до 19.00. Працюватиме вона щодня.

Юрта у Львові прийматиме всіх охочих до кінця березня, уточнила почесний консул Казахстану на Заході України Галина Маслюк.

У Львові відкрили "юрту незламності" (фото: loda.gov.ua)

Зазначимо, що нині в Україні відкрито чотири "юрти незламності": у Бучі, Києві Харкові і тепер ще у Львові. Загалом у нашій країні планується встановити шість таких юрт.