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Казахстан передав понад 40 генераторів для медустанов України: куди направлять

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Київ, Неділя 25 грудня 2022 18:21
Казахстан передав понад 40 генераторів для медустанов України: куди направлять Фото: Казахстан передав Україні понад 40 генераторів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України.

Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських військ — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші області.

"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, щоб в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати головне завдання – рятувати життя. Кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Партію генераторів було доставлено завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан".

Раніше ми писали, що Об'єднані Арабські Емірати надсилають близько 2500 генераторів в Україну. Допомога включає бензинові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат кожен.

Також ми писали, що країни-члени Європейського Союзу передали Україні вже понад тисячу електричних генераторів на тлі масових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.

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