Казахстан передав понад 40 генераторів для медустанов України: куди направлять
Казахстан передав Україні 41 генератор вартістю близько півмільйона доларів, які буде розподілено між закладами охорони здоров'я.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МОЗ України.
Зокрема, вони були передані в області, які перебувають під атаками російських військ — Миколаївську, Дніпропетровську, Харківську та інші області.
"Щодня окупанти завдають ударів по нашій інфраструктурі, що несе загрозу електропостачанню. Спільно з партнерами ми докладаємо максимум зусиль, щоб в умовах знеструмлення лікарні продовжували працювати та виконувати головне завдання – рятувати життя. Кожен генератор – це гарантія безперебійної роботи операційних, реанімацій та кисневих станцій", - наголосив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Партію генераторів було доставлено завдяки роботі міжпарламентської групи дружби "Україна - Казахстан".
Раніше ми писали, що Об'єднані Арабські Емірати надсилають близько 2500 генераторів в Україну. Допомога включає бензинові генератори потужністю від 3,5 до 8 кіловат кожен.
Також ми писали, що країни-члени Європейського Союзу передали Україні вже понад тисячу електричних генераторів на тлі масових обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.