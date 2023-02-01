Во Львове открыли четвертую в Украине "юрту несокрушимости": как она выглядит

Юрта была открыта в центре Львова недалеко от Пороховой башни. В ней каждый желающий может согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю, а также отведать традиционные казахские блюда - плов и баурсаки.

"Юрта несокрушимости" во Львове (фото: loda.gov.ua)

Чиновники отметили, что такая юрта "является символом поддержки и многовековой украинско-казахской дружбы, также будет выполнять роль "пункта несокрушимости"".

Описание львовской "Юрты несокрушимости"

Общая площадь составляет около 60 квадратных метров. Каркас выполнен из ивы. При строительстве не было использовано ни одного гвоздя, все соединения - кожаные.

На стенах юрты размещены ворсистые ковры, которые защищают от холода, также развешаны тускиизы - настенные ковры, украшенные вышивкой шелковыми и хлопковыми нитями.

Интерьер юрты украшают флаги Украины и Казахстана, а также портрет тараса Шевченко.

Одновременно в юрте могут находиться до 50 человек.

"Юрта несокрушимости" заработала во Львове (фото: loda.gov.ua)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил Казахстан "за такую символическую поддержку", и отметил, что юрта является "знаком дружбы и взаимопомощи" государств.

Как будет работать "Юрта несокрушимости"

Львовяне могут посетить ее с 09:00 до 19:00. Работать она будет ежедневно.

Юрта во Львове будет принимать всех желающих до конца марта, уточнила почетный консул Казахстана на Западе Украины Галина Маслюк.

Во Львове открыли "юрту несокрушимости" (фото: loda.gov.ua)

Отметим, что в настоящее время в Украине открыты четыре "юрты несокрушимости": в Буче, Киеве Харькове и теперь еще во Львове. Всего в нашей стране планируется установить шесть таких юрт.