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Во Львове открыли четвертую в Украине "юрту несокрушимости": как она выглядит

Коллаж РБК-Украина: во Львове заработала "юрта несокрушимости"
Автор: Владимир Костырин

Во Львове заработала "Юрта несокрушимости", которую изготовили мастера из Казахстана для поддержки украинцев на фоне проблем со светом и отоплением в городах из-за российских ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам.

Об этом 1 февраля передали в пресс-службе Львовской областной военной администрации.

Юрта была открыта в центре Львова недалеко от Пороховой башни. В ней каждый желающий может согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю, а также отведать традиционные казахские блюда - плов и баурсаки.

"Юрта несокрушимости" во Львове (фото: loda.gov.ua)

Чиновники отметили, что такая юрта "является символом поддержки и многовековой украинско-казахской дружбы, также будет выполнять роль "пункта несокрушимости"".

Описание львовской "Юрты несокрушимости"

  • Общая площадь составляет около 60 квадратных метров. Каркас выполнен из ивы. При строительстве не было использовано ни одного гвоздя, все соединения - кожаные.
  • На стенах юрты размещены ворсистые ковры, которые защищают от холода, также развешаны тускиизы - настенные ковры, украшенные вышивкой шелковыми и хлопковыми нитями.
  • Интерьер юрты украшают флаги Украины и Казахстана, а также портрет тараса Шевченко.
  • Одновременно в юрте могут находиться до 50 человек.

"Юрта несокрушимости" заработала во Львове (фото: loda.gov.ua)

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил Казахстан "за такую символическую поддержку", и отметил, что юрта является "знаком дружбы и взаимопомощи" государств.

Как будет работать "Юрта несокрушимости"

  • Львовяне могут посетить ее с 09:00 до 19:00. Работать она будет ежедневно.
  • Юрта во Львове будет принимать всех желающих до конца марта, уточнила почетный консул Казахстана на Западе Украины Галина Маслюк.

Во Львове открыли "юрту несокрушимости" (фото: loda.gov.ua)

Отметим, что в настоящее время в Украине открыты четыре "юрты несокрушимости": в Буче, Киеве Харькове и теперь еще во Львове. Всего в нашей стране планируется установить шесть таких юрт.

Ранее сообщалось, что РФ обиделась на Казахстан из-за "юрты несокрушимости" в Буче, установленной в канун Рождества, и Астана ответила Москве.

Также мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.

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