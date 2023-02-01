Во Львове открыли четвертую в Украине "юрту несокрушимости": как она выглядит

Во Львове заработала "Юрта несокрушимости", которую изготовили мастера из Казахстана для поддержки украинцев на фоне проблем со светом и отоплением в городах из-за российских ракетных и дроновых ударов по энергетическим объектам.
Об этом 1 февраля передали в пресс-службе Львовской областной военной администрации.
Юрта была открыта в центре Львова недалеко от Пороховой башни. В ней каждый желающий может согреться, подзарядить гаджеты, выпить чаю, а также отведать традиционные казахские блюда - плов и баурсаки.
"Юрта несокрушимости" во Львове (фото: loda.gov.ua)
Чиновники отметили, что такая юрта "является символом поддержки и многовековой украинско-казахской дружбы, также будет выполнять роль "пункта несокрушимости"".
"Юрта несокрушимости" заработала во Львове (фото: loda.gov.ua)
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий поблагодарил Казахстан "за такую символическую поддержку", и отметил, что юрта является "знаком дружбы и взаимопомощи" государств.
Во Львове открыли "юрту несокрушимости" (фото: loda.gov.ua)
Отметим, что в настоящее время в Украине открыты четыре "юрты несокрушимости": в Буче, Киеве Харькове и теперь еще во Львове. Всего в нашей стране планируется установить шесть таких юрт.
Ранее сообщалось, что РФ обиделась на Казахстан из-за "юрты несокрушимости" в Буче, установленной в канун Рождества, и Астана ответила Москве.
Также мы писали, что Казахстан передал Украине 41 генератор стоимостью около полумиллиона долларов, которые будут распределены между учреждениями здравоохранения.