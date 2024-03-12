У Львові облаштують терапевтичний сад для ветеранів. Ось яким він буде

Що таке терапевтичний сад

Терапевтичні сади є поширеним явищем у Данії - там вони є майже в кожному місті. Такі зелені зони почали облаштовувати там 10-15 років тому для ветеранів, які повернулися з Іраку й Афганістану. Вони допомагають людям із психологічними травмами впоратись із їхніми наслідками.

У Львові сад облаштують на базі центру реабілітації Unbroken. У ньому ростимуть різноманітні дерева та кущі, а садові зони поділять з урахуванням різних психологічних станів пацієнтів.

"Для мене велика честь мати змогу запровадити сади відновлення в Україні. Це дуже важливе рішення для ваших потреб. І тут я відчуваю неймовірну підтримку. Я хочу створити один-два пілотних проекти, навчити професіоналів, архітекторів з усієї України як з цим працювати. Я просто хочу, щоб таке було в кожному місті України", - розповів Колвілл-Андерсен.

Ось так виглядатиме терапевтичний сад (фото: Мікаеля Колвілл-Андерсен)

У Києві змінилось місце для облаштування саду

Терапевтичний сад у Києві раніше планували створити на Подолі на ділянці на Притисько-Микільській вулиці між будинками № 1 та № 5. Але зараз план дещо змінили і перемістили облаштування зеленої зони на територію "ПСИХІАТРІЇ" - колишньої Київської міської психіатричної лікарні № 1 ім. Павлова.

"Це найбільша в Європі психіатрична лікарня. І я познайомився з її директором, який дозволив побудувати сад на лікарняній землі", - розповів Колвілл-Андерсен.

За задумом містопланувальника, сад має запрацювати до червня. Зелена зона буде поділена на три частини, відповідно до рівня психічних травм. Перша - для дуже замкнутих людей, які не можуть спілкуватися з людьми і навіть вийти на вулицю. Друга - для людей, які готові до спілкування. Третя - для тих, хто готовий до повноцінної комунікації.