Для ветеранів у Києві хочуть облаштувати терапевтичний сад у скандинавському стилі: фото
Данський містопланувальник і дизайнер Мікаель Колвілл-Андерсен уже пів року займається створенням проекту терапевтичного саду у скандинавському стилі для ветеранів. Особливу зелену зону хочуть облаштувати поблизу Контрактової площі у Києві.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Village Україна.
Що відомо про проект
Сад планують розташувати на ділянці на Притисько-Микільській вулиці між будинками № 1 та № 5. Ця ділянка стоїть загороджена з 1985 року, відколи там знесли будинок. Майже за 40 років ця територія поросла деревами і чагарниками.
Зараз ініціатори проекту працюють над отриманням дозволу від міста на використання землі під терапевтичний сад. Після цього ділянку розчистять від сухостою. Тоді там проведуть археологічне дослідження і лише після цього визначать, які дерева зрізувати, а які залишати.
Колвілл-Андерсен каже, що терапевтичний сад - це зазвичай озеленена ділянка на території лікарні, де можна буквально зцілюватися природою. У Данії такі сади є майже в кожному місті. Там такі зелені зони створюють уже 10-15 років. Їх почали облаштовувати для ветеранів, які повернулися з Іраку й Афганістану.
"Відмінність від звичайних парків і садів у тому, що в розробці таких просторів багато науки, зокрема психології", - додає дизайнер.
Проект терапевтичного саду для ветеранів (фото: The Village Україна)
"Це не просто сад. Цей простір буде ретельно спланованим і включатиме елементи, які сприяють розслабленню, уважності та сенсорній стимуляції, такі як заспокійливі кольори, м’які текстури та пахучі рослини", - каже Колвілл-Андерсен.
Також там будуть відокремлені зони для усамітнення, а також спільні простори для соціальної взаємодії та підтримки. Зелену зону планують розділити на три рівні відповідно до рівня психотравми відвідувача.
"Дизайн саду має відповідати різним рівням травм - від тих, хто має найгірші труднощі, до тих, кому потрібен легший підхід до зцілення. Різні зони реалізуються для задоволення різних потреб. Ми використовуватимемо скандинавський екологічний дизайн та архітектуру, а також ландшафтний дизайн, який використовує місцеві види рослинності для зміцнення біорізноманіття та покращення сенсорних вражень", - говорить дизайнер.
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