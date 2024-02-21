Для ветеранів у Києві хочуть облаштувати терапевтичний сад у скандинавському стилі: фото

Данський містопланувальник і дизайнер Мікаель Колвілл-Андерсен уже пів року займається створенням проекту терапевтичного саду у скандинавському стилі для ветеранів. Особливу зелену зону хочуть облаштувати поблизу Контрактової площі у Києві.

Що відомо про проект

Сад планують розташувати на ділянці на Притисько-Микільській вулиці між будинками № 1 та № 5. Ця ділянка стоїть загороджена з 1985 року, відколи там знесли будинок. Майже за 40 років ця територія поросла деревами і чагарниками.

Зараз ініціатори проекту працюють над отриманням дозволу від міста на використання землі під терапевтичний сад. Після цього ділянку розчистять від сухостою. Тоді там проведуть археологічне дослідження і лише після цього визначать, які дерева зрізувати, а які залишати.

Колвілл-Андерсен каже, що терапевтичний сад - це зазвичай озеленена ділянка на території лікарні, де можна буквально зцілюватися природою. У Данії такі сади є майже в кожному місті. Там такі зелені зони створюють уже 10-15 років. Їх почали облаштовувати для ветеранів, які повернулися з Іраку й Афганістану.

"Відмінність від звичайних парків і садів у тому, що в розробці таких просторів багато науки, зокрема психології", - додає дизайнер.

Проект терапевтичного саду для ветеранів (фото: The Village Україна)

"Це не просто сад. Цей простір буде ретельно спланованим і включатиме елементи, які сприяють розслабленню, уважності та сенсорній стимуляції, такі як заспокійливі кольори, м’які текстури та пахучі рослини", - каже Колвілл-Андерсен.

Також там будуть відокремлені зони для усамітнення, а також спільні простори для соціальної взаємодії та підтримки. Зелену зону планують розділити на три рівні відповідно до рівня психотравми відвідувача.

"Дизайн саду має відповідати різним рівням травм - від тих, хто має найгірші труднощі, до тих, кому потрібен легший підхід до зцілення. Різні зони реалізуються для задоволення різних потреб. Ми використовуватимемо скандинавський екологічний дизайн та архітектуру, а також ландшафтний дизайн, який використовує місцеві види рослинності для зміцнення біорізноманіття та покращення сенсорних вражень", - говорить дизайнер.