У Львові облаштують канатну дорогу на Високий Замок. Дивіться, якою вона буде (фото)

У Львові презентували візуалізації проєкту канатної дороги на Високий Замок. Урбаністи запевняють, що так історична принада міста стане доступнішою для відвідування.
Про це пише Lviv.media.
Будівництво підвісної канатної дороги ініціювала організація "Реабілітація осіб з інвалідністю". У 2019 році Львівська міська рада затвердила інвестиційний проєкт.
У міськраді зазначають, що мало туристів відвідують парк Високий Замок і мікрорайон Підзамче через складність доступу. А 70% території довкола пам'ятки є територією ЮНЕСКО та з точки зору туристичного потенціалу, неефективно працюють.
Канатна дорога дозволить львів’янам і гостям міста добиратися до Підзамчого за 15 хвилин.
"Високий Замок - один із найбільших парків у Львові, який би міг виконувати рекреаційну функцію. Зараз через складний рельєф і ускладнений доступ навіть до нижньої траси Високого Замку не всі відвідувачі можуть собі дозволити цю прогулянку", - заявляють в управлінні архітектури і урбаністики.
Наприкінці квітня міськрада уже підписала меморандум з Міністерством внутрішніх справ про передачу місту ділянки для будівництва канатної дороги.
Кабінки канатної дороги планують робити невеликими, кожна зможе вмістити до 10 людей. Середня швидкість підйому становитиме близько 4 м/с.
Яким буде маршрут:
У 2019 році вартість проєкту оцінювали у 330 млн грн. Тоді передбачалося, що канатна дорога буде завдовжки 524 м, а перепад висоти становитиме 84 м. На маршруті мало бути 17 кабінок.
Раніше ми ділились фото проєктів відбудови зруйнованих війною локацій у Тростянці, Ічні та Охтирці.
Нещодавно ми показували фото унікального проєкту готелю в Карпатах, який "зливатиметься" із природою.