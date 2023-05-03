Во Львове обустроят канатную дорогу на Высокий Замок. Смотрите, какой она будет (фото)

Во Львове презентовали визуализацию проекта канатной дороги на Высокий Замок. Урбанисты уверяют, что с ней историческая достопримечательность города станет более доступной для посещения.
Об этом пишет Lviv.media.
Строительство подвесной канатной дороги инициировала организация "Реабилитация лиц с инвалидностью". В 2019 году Львовский городской совет утвердил инвестиционный проект.
В горсовете отмечают, что мало туристов посещают парк Высокий Замок и микрорайон Пидзамче из-за сложности доступа. А 70% территории вокруг достопримечательности являются территорией ЮНЕСКО и с точки зрения туристического потенциала неэффективно работают.
Канатная дорога позволит львовянам и гостям города добираться до Пидзамчего за 15 минут.
"Высокий Замок - один из самых больших парков во Львове, который мог бы выполнять рекреационную функцию. Сейчас из-за сложного рельефа и усложненного доступа даже к нижней трассе Высокого Замка не все посетители могут себе позволить эту прогулку", - заявляют в управлении архитектуры и урбанистики.
В конце апреля горсовет уже подписал меморандум с Министерством внутренних дел о передаче городу участка для строительства канатной дороги.
Кабинки канатной дороги планируют делать небольшими, каждая сможет вместить до 10 человек. Средняя скорость подъема составит около 4 м/с.
Каким будет маршрут:
В 2019 году стоимость проекта оценивалась в 330 млн грн. Тогда предполагалось, что канатная дорога должна быть длиной 524 м, а перепад высоты составлять 84 м. На маршруте должно было быть 17 кабинок.
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