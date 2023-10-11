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У Львові новонародженій дівчинці видалили кілограмову пухлину: деталі операції

У Львові немовляті видалили пухлину (фото: facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові хірурги прооперували немовля, яке народилося із пухлиною вагою 1 кілограм. Гігантське утворення становило 25% маси тіла немовляти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Як виявили утворення

Дівчинка Юстина народилася місяць тому. Дитина з’явилася на світ із велетенською пухлиною, але і батьки, і лікарі були до цього готові. Адже ще на 16-му тижні вагітності спеціалісти діагностували в дитинки патологію - крижово-куприкову тератому - вроджену пухлину.

Батьки Юстини зі Стрия та народжувати вирішили у Львові.

Мама Юстини (фото: facebook.com/1tmolviv)

Деталі операції

На 3-й день після народження Юстину забрали до операційної, щоб мінімізувати крововтрату, хірурги спершу визначили, які судини живлять пухлину кров’ю і лише потому взялися її видаляти.

Лікарі успішно висікли утворення, вага якого становила близько кілограма. Пухлину видалили разом із куприком та частиною крижової кістки, що є світовим стандартом для таких оперативних втручань.

На місці, де локалізувалась велетенська тератома, утворився дефект м’яких тканин. Щоб його закрити, спеціалістам довелося одномоментно провести дитині ще й шкірну пластику.

"З сусідніх ділянок вони вирізали шкірні клапті і вживили їх у тому місці, де була пухлина. Подібні пластики немовлятам виконують не часто, бо з пухлинами таких великих розмірів діти народжуються досить рідко. Операція тривала близько 5 годин і минула вдало", - йдеться у повідомленні.

У Львові дівчинці видалили пухлину вагою 1 кілограм (фото: facebook.com/1tmolviv)

У якому зараз стані дитина

Після такого обширного хірургічного втручання в дівчинки повністю збереглася функція тазових органів. Минув без ускладнень і післяопераційний період.

Юстина разом із батьками вже повернулася додому.

Лікарі зазначили, що будь-які патології в новонароджених діток важливо виявляти вчасно та надавати малюкам допомогу відразу ж після їхнього народження.

Львівські хірурги врятували немовля, яке народилося із пухлиною вагою в кілограм (фото: facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Львові за допомогою 3D-пластики відновили обличчя жінці.

Також ми писали, що у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів.

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Львівлікарі