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Тягнула до останнього: у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів

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Львів, Вівторок 09 травня 2023 17:28
Тягнула до останнього: у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів У Львові жінці видалили гігантську пухлину (facebook.com/1tmolviv)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі видалили 53-річній вчительці величезну пухлину вагою 13 кілограмів, яка ледь її не вбила. Жінка до останнього ходила з новоутворенням та ледь не померла.

Про це повідомили на сторінці Першого медичного об'єднання Львова у Facebook.

Що відомо

53-річна вчителька Ірина з міста Хотин Чернівецької області. На здоров’я жінка ніколи не скаржилася. Однак, близько чотирьох років тому на яєчнику жінки з’явилося новоутворення, про яке вона не знала.

За словами медиків, пухлина прогресувала безсимптомно і безболісно. Щоправда, жінка поступово набирала зайву вагу.

Зокрема, у березні 2023 року пухлина стрімко зросла до гігантських розмірів. Ірина вже не могла самостійно одягнутися, спокійно лежати або сидіти. Однак, навіть сильні болі не стали приводом звернутися до лікаря. Записалася на прийом вона лише тоді, коли усвідомила, що може вранці просто не прокинутися.

Тягнула до останнього: у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмівУ Львові жінці видалили 13 кілограмову пухлину (facebook.com/1tmolviv)

Як пройшла операція

Медики були шоковані від побаченого і відразу помістили Ірину в реанімацію. У лікарню Львова жінку привезли у стабільно-важкому стані з деформованим животом, втратою м’язової маси, сильною слабкістю та зайвою рідиною в плевральній порожнині.

Після необхідного обстеження лікарі негайно призначили оперативне втручання. Під час операції видалили 13-кілограмову пухлину, розміром 35 на 25 см.

За словами хірургів, пацієнтці насправді пощастило, що пухлина не поширилася на сусідні органи і структури.

Загалом, операція тривала дві години. На щастя, пухлина виявилася доброякісною, тому додаткової терапії жінка не потребує.

Відомо, що вчительку вже виписали і незабаром вона планує повернутися до роботи.

Тягнула до останнього: у Львові вчительці видалили пухлину вагою 13 кілограмів

У Львові в жінки виявили 13 кілограмову пухлину (facebook.com/1tmolviv)

Раніше ми повідомляли, що у Кропивницькому жінці видалили гігантську пухлину вагою 10 кілограмів.

Також ми писали, що українські медики спасли жінку з 30 кілограмовою пухлиною.

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Львів операция опухоль