Во Львове новорожденной девочке удалили килограммовую опухоль: детали операции

Как обнаружили образование

Девочка Юстина родилась месяц назад. Ребенок появился на свет с гигантской опухолью, но и родители, и врачи были к этому готовы. Ведь еще на 16-й неделе беременности специалисты диагностировали у ребенка патологию - крестцово-копчиковую тератому - врожденную опухоль.

Родители Юстины из Стрыя и рожать решили во Львове.

Мама Юстины (фото: facebook.com/1tmolviv)

Детали операции

На 3-й день после рождения Юстина была забрана в операционную, чтобы минимизировать кровопотерю, хирурги сначала определили, какие сосуды питают опухоль кровью и только потом принялись ее удалять.

Врачи успешно высекли образование, вес которого составил около килограмма. Опухоль удалили вместе с копчиком и частью крестцовой кости, являющейся мировым стандартом для таких оперативных вмешательств.

На месте, где локализовалась гигантская тератома, образовался дефект мягких тканей. Чтобы его закрыть, специалистам пришлось одномоментно провести ребенку еще кожную пластику.

"Из соседних участков они вырезали кожные лоскуты и вживили их в том месте, где была опухоль. Подобные пластики младенцам выполняют не часто, потому что с опухолями таких больших размеров дети рождаются довольно редко. Операция длилась около 5 часов и прошла удачно", - говорится в сообщении.

Во Львове девочке удалили опухоль весом в 1 килограмм (фото: facebook.com/1tmolviv)

В каком сейчас состоянии ребенок

После столь обширного хирургического вмешательства у девочки полностью сохранилась функция тазовых органов. Прошел без осложнений и послеоперационный период.

Юстина вместе с родителями уже вернулась домой.

Врачи отметили, что любые патологии у новорожденных детей важно обнаружить вовремя и оказывать малышам помощь сразу же после их рождения.

Львовские хирурги спасли младенца, который родился с опухолей в килограмм (фото: facebook.com/1tmolviv)