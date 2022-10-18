У Львові McDonald's відновив роботу чотирьох закладів : адреси ресторанів

Сьогодні, 18 жовтня, у Львові відновив роботу McDonald's. Зокрема, вже працює 4 заклади у місті.
Про це повідомили на офіційній сторінці закладу у Twitter.
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює роботу у таких закладах Львова:
Додамо, що згодом на офіційній сторінці зникла інформацію про відкриття McDonald's у Львові. Але в додатку відображається, що заклади працюють.
Раніше у мережі повідомляли, що спершу відкриють заклади у Києві, а далі у Львові.
Наразі невідомо, коли відкриють решту львівських закладів McDonald's (на вул. Володимира Великого, у ТРЦ Forum Lviv та новий на Сихові).
Робота ресторанів розпочнеться після завершення тривоги.
McDonald’s поетапно відкриває свої заклади в Україні, робота яких була зупинена з початком війни.
Нещодавно ми писали, що у Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів.
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