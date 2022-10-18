У Львові McDonald's відновив роботу чотирьох закладів : адреси ресторанів

Де працює "мак" у Львові

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює роботу у таких закладах Львова:

просп. Шевченка, 7;

просп. Чорновола, 12;

просп. Свободи, 35;

с.Сокільники, вул. Стрийська, 30​.

У Львові McDonald's відновив роботу (скрін)

Додамо, що згодом на офіційній сторінці зникла інформацію про відкриття McDonald's у Львові. Але в додатку відображається, що заклади працюють.

Раніше у мережі повідомляли, що спершу відкриють заклади у Києві, а далі у Львові.

Наразі невідомо, коли відкриють решту львівських закладів McDonald's (на вул. Володимира Великого, у ТРЦ Forum Lviv та новий на Сихові).

Робота ресторанів розпочнеться після завершення тривоги.

McDonald’s поетапно відкриває свої заклади в Україні, робота яких була зупинена з початком війни.