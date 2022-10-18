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У Львові McDonald's відновив роботу чотирьох закладів : адреси ресторанів

У Львові відкрився McDonald's (фото: GattyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Сьогодні, 18 жовтня, у Львові відновив роботу McDonald's. Зокрема, вже працює 4 заклади у місті.

Про це повідомили на офіційній сторінці закладу у Twitter.

Де працює "мак" у Львові

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald's відновлює роботу у таких закладах Львова:

  • просп. Шевченка, 7;
  • просп. Чорновола, 12;
  • просп. Свободи, 35;
  • с.Сокільники, вул. Стрийська, 30​.

У Львові McDonald's відновив роботу (скрін)

Додамо, що згодом на офіційній сторінці зникла інформацію про відкриття McDonald's у Львові. Але в додатку відображається, що заклади працюють.

Раніше у мережі повідомляли, що спершу відкриють заклади у Києві, а далі у Львові.

Наразі невідомо, коли відкриють решту львівських закладів McDonald's (на вул. Володимира Великого, у ТРЦ Forum Lviv та новий на Сихові).

Робота ресторанів розпочнеться після завершення тривоги.

McDonald’s поетапно відкриває свої заклади в Україні, робота яких була зупинена з початком війни.

Нещодавно ми писали, що у Києві відкрили ще п'ять МакДональдсів.

Також ми писали, чому улюблений фаст-фуд так довго повертався в Україну.

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ЛьвівMcDonald'sМакДональдс