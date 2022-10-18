RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Во Львове McDonald's возобновил работу четырех заведений: адреса ресторанов

Во Львове открылся McDonald's (фото: GattyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Сегодня, 18 октября, во Львове возобновил работу McDonald's. В частности, уже работает 4 заведения в городе.

Об этом сообщили на официальной странице заведения в Twitter.

Где работает "мак" во Львове

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's возобновляет работу в таких заведениях Львова:

  • просп. Шевченка, 7;
  • просп. Черновола, 12;
  • просп. Свободы, 35;
  • с.Сокольники, ул. Стрыйская, 30

Во Львове McDonald's возобновил работу (скрин)

Добавим, что вскоре на официальной странице исчезла информация об открытии McDonald's во Львове. Но в приложении отображается, что заведения работают.

Ранее в сети сообщалось, что сначала откроют заведения в Киеве, а затем во Львове.

Пока неизвестно, когда откроют остальные львовские заведения McDonald's (на ул. Владимира Великого, в ТРЦ Forum Lviv и новый на Сыхове).

Работа ресторанов начнется после завершения тревоги.

McDonald's поэтапно открывает свои заведения в Украине, работа которых была остановлена с началом войны.

Недавно мы писали, что в Киеве открыли еще пять МакДональдсов.

Также мы писали, почему любимый фастфуд так долго возвращался в Украину.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛьвовMcDonald'sМакДональдс