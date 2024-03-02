Во Львове почти столетнее здание превратят в центр детского творчества (фото)

Во Львове хотят реконструировать здание 30-х годов под комплекс творческого центра ребенка и юношества. Соответствующие градостроительные планы представили на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию ЛГС в Facebook .

Как будет выглядеть новый центр творчества

Комплекс творческого центра ребенка и юношества обустроят в здании по улице Мельника, 21. В советские времена там был детсад. Здание не памятник архитектуры, но относится к застройке 30-х годов в стиле функционализма.

Согласно плану, высота дома после реконструкции не должна превышать 18 м, чтобы не нарушать панораму города. Сооружение будет иметь 4 этажа, часть фасада будет выполнена из стекла, а перед входом будут зеленые насаждения.

Реконструкцию здания и обустройство центра творчества планирует провести благотворительный фонд "Лаборатория социального новаторства".

Так будет выглядеть центр детского творчества (фото: ЛГС)

Добавим, что в 2018 году застройщик незаконно достроил новый этаж без согласования в управлении архитектуры. Тогда Благотворительный фонд "Лаборатория социального новаторства" оштрафовали на более чем на 66 тысяч гривен, а потом еще на 92 тысячи.

Так здание выглядит сейчас (фото: ЛГС)