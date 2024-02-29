Для ветеранів з інвалідністю під Києвом збудують ЖК: перші фото проекту

Під Києвом благодійники збудують інклюзивний житловий комплекс для ветеранів з інвалідністю. У ньому буде 56 приватних будинків для родин військових.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка у Facebook.

Що відомо про житловий комплекс

Будівництво житлового комплексу розпочали ще у жовтні 2023 року. Його фінансує благодійний фонд Андрія Засухи та ФК "Колос Ковалівка". Заселити перших мешканців планують вже наприкінці травня - початку червня.

"Це будуть військові з родинами, які втратили житло внаслідок бойових дій, або ж їхні оселі розташовані на тимчасово окупованих територіях", - розповів Кравченко.

Будинки у ЖК матимуть площу 80 кв. м. В оселях буде зроблений ремонт, встановлені кухонні меблі та облаштовані ванна та санвузол.

"Кожне помешкання матиме простору терасу для відпочинку, а також земельну ділянку 4-5 соток. Облаштують всі необхідні комунікації: воду, електрику, газ, каналізацію. Комплекс, розташований у хвойному лісі на березі озера. Враховано все, щоб люди з інвалідністю почувалися комфортно. Тротуари та проїзди облаштовані так, щоб його мешканці легко пересувалися містечком", - зазначив чиновник.

Так виглядатиме ЖК (фото: Facebook/Руслан Кравченко)

Також на території ЖК буде облаштована амбулаторія, щоб військові змогли проходити реабілітацію. А ще буде велика зона відпочинку: сквер, спортивні майданчики, спеціально облаштовані місця для барбекю, дитячі майданчики. У ЖК збудують і протирадіаційне укриття на щонайменше 100 осіб.

Дітей військових до найближчих шкіл та садочків відвозитиме спеціальний автобус.

Додамо, що торік на Київщині за рахунок субвенції з державного бюджету 271 ветеран та члени сімей загиблих отримали компенсацію на придбання житла. Загальна сума - понад 600 млн грн.

Будівництво комплексу розпочали восени торік (фото: Facebook/Руслан Кравченко)