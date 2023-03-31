UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Львові до кінця року зв'явиться новітній центр для дозвілля. Ось яким він буде (фото)

Як виглядатиме новий центр для дозвілля (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

У Львові до кінця 2023 року планують збудувати сучасний інформаційно-освітній центр у Шевченківському гаю.

Про це повідомляє ресурс "Твоє місто".

Що відомо про новий освітній простір

На створення інформаційно-освітнього центру у Музеї народної архітектури і побуту імені Климентія Шептицького (Шевченківському гаю) мають витратити 22 млн грн.

"Все залежить від фінансування міської ради, але є амбітний план цього року завершити облаштування центру. Загалом на будівництво виділили 22 млн гривень", - розповів директор музею Михайло Закопець.

Відомо, що будівництво центру мали розпочати ще у 2016 році й завершити у 2020 році. З початком повномасштабної війни до проєкту внесли зміни - тепер додатково ще створять укриття. Це необхідно, оскільки музей часто проводить евакуації культурних цінностей з інших музеїв та центрів

Зараз вже ведуться роботи з облаштування укриття площею понад 100 кв. метрів.

Візуалізація нового інформаційно-освітнього центру (фото: tvoemisto)

Який вигляд матиме новий центр

Проєкт нового центру передбачає створення дитячого освітнього простору. Також у будівлі будуть конференц-зали для освітньо-наукових заходів, які пов’язані з реставрацією та українською культурою.

Центр міститиме простір для мистецької реабілітації постраждалих від війни й виставковий променад, де можна буде розміщувати експозиції.

Додатково на території центру облаштують музейну крамничку й кав’ярню.

Ось такий вигляд матиме новий інформаційно-освітній центр (фото: tvoemisto)

Раніше ми ділились фото новітнього бомбосховища, яке хочуть збудувати в Ірпені.

Читайте також про те, як зміниться центральна площа Чернівців найближчим часом.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів