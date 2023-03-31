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Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото)

Как будет выглядеть новый досуговый центр (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во Львове до конца 2023 планируют построить современный информационно-образовательный центр в Шевченковском гаю.

Об этом сообщает ресурс "Твоє місто".

Что известно о новом образовательном пространстве

На создание информационно-образовательного центра в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого (Шевченковском гаю) должны потратить 22 млн грн.

"Все зависит от финансирования городского совета, но есть амбициозный план в этом году завершить обустройство центра. Всего на строительство было выделено 22 млн гривен", - рассказал директор музея Михаил Закопец.

Известно, что строительство центра должно было начаться еще в 2016 году и завершиться в 2020 году. С началом полномасштабной войны в проект внесли изменения - теперь дополнительно еще создадут укрытие. Это необходимо, поскольку музей часто проводит эвакуации культурных ценностей из других музеев и центров.

Сейчас уже ведутся работы по обустройству укрытия площадью более 100 кв. метров.

Визуализация нового информационно-образовательного центра (фото: tvoemisto)

Как будет выглядеть новый центр

Проект нового центра предполагает создание детского образовательного пространства. Также в здании будут конференц-залы для образовательно-научных мероприятий, связанных с реставрацией и украинской культурой.

Центр будет включать в себя пространство для художественной реабилитации пострадавших от войны и выставочный променад, где можно будет размещать экспозиции.

Дополнительно на территории центра обустроят музейный магазин и кафе.

Вот так будет выглядеть новый информационно-образовательный центр (фото: tvoemisto)

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Львов