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Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото)

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Львов, Пятница 31 марта 2023 16:54
Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото) Как будет выглядеть новый досуговый центр (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Во Львове до конца 2023 планируют построить современный информационно-образовательный центр в Шевченковском гаю.

Об этом сообщает ресурс "Твоє місто".

Что известно о новом образовательном пространстве

На создание информационно-образовательного центра в Музее народной архитектуры и быта имени Климентия Шептицкого (Шевченковском гаю) должны потратить 22 млн грн.

"Все зависит от финансирования городского совета, но есть амбициозный план в этом году завершить обустройство центра. Всего на строительство было выделено 22 млн гривен", - рассказал директор музея Михаил Закопец.

Известно, что строительство центра должно было начаться еще в 2016 году и завершиться в 2020 году. С началом полномасштабной войны в проект внесли изменения - теперь дополнительно еще создадут укрытие. Это необходимо, поскольку музей часто проводит эвакуации культурных ценностей из других музеев и центров.

Сейчас уже ведутся работы по обустройству укрытия площадью более 100 кв. метров.

Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото)Визуализация нового информационно-образовательного центра (фото: tvoemisto)

Как будет выглядеть новый центр

Проект нового центра предполагает создание детского образовательного пространства. Также в здании будут конференц-залы для образовательно-научных мероприятий, связанных с реставрацией и украинской культурой.

Центр будет включать в себя пространство для художественной реабилитации пострадавших от войны и выставочный променад, где можно будет размещать экспозиции.

Дополнительно на территории центра обустроят музейный магазин и кафе.

Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото)Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото)Во Львове до конца года появится современный центр для досуга. Вот каким он будет (фото)Вот так будет выглядеть новый информационно-образовательный центр (фото: tvoemisto)

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