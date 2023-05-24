У Львові фронтову волонтерку вигнали з елітного закладу, бо її інвалідність "не пасує" ресторану

Деталі обурливого інциденту

Волонтерка Діана Макарова, яка активно допомагає українській армії ще з 2014 року, на днях поверталась зі Львова. Перед відправленням потягу вона з компанією зайшла в елітну ресторацію поснідати, а після того вирішила покурити перед входом. Оскільки жінці важко стояти через багаторічну інвалідність, то її донька винесла їй крісло. Це відбулося біля сусіднього закладу MAD bar’s house, що на вул. Шевська, 10.

За кілька хвилин працівник цього закладу вийшов та зробив зауваження, що їй "не пасує" тут сидіти і курити перед їхнім рестораном. При цьому, до жінок, що стояли і курили перед входом, претензій не було.

Донька Макарової перепитала, чи у них діє заборона на куріння (попереджувальних вивісок про це не було).

"Дівчатам стояти й курити можна. А вам не можна було сидіти перед нашим рестораном. Не пасує", - пояснив той же офіціант.

"До їх ресторану не пасувала стара жінка-інвалід. Здається, вони боялись, що таке видиво відлякає їм клієнтів. Їм навіть не було соромно, вони були впевненими у своїй правоті. Вони сказали це чітко, словами через рот - дівчатам стояти і навіть курити можна, жодних претензій. Старій жінці з фізичними обмеженнями сидіти біля ресторану - не можна", - зазначила Діана.

Також волонтерка додала, що вона була досить пристойно одягнена і не могла своїм виглядом "зіпсувати презентабельність" закладу. Втім навіть невідповідний одяг не дає права персоналу так поводитись із людьми.

Жінка прикріпила фото працівника, який вигнав її із закладу (фото: Діана Макарова)

"Офіціант, який відганяв мене від ресторану, не те що не збирався вибачатись - ні, він, підвищуючи голос і просто грубо бикуючи, тут же повторив, що от дівчатам можна стояти перед рестораном, а мені отак сидіти (він покосився на мою палицю) - ні. Але в нашій країні вже є і скоро буде ще більше інвалідів. Це і військові, і цивільні. Над усією країною літають ракети. Дівчина за стійкою раптом хмикнула і реготнула. А потім попросила не прикриватись війною", - обурилась волонтерка.

Діану Макарову вигнали з львівського закладу MAD bar’s house (скриншот із відео)

Реакція суспільства на вчинок персоналу закладу

"Я б дуже хотіла кинути клич до фейсбуку одразу, коли мені сказали, що я не пасую тому ресторану. Я хотіла покликати волонтерів та поранених бійців. Я мріяла, щоб всі ці побиті, покручені війною люди прийшли і сіли навколо того ресторану. Щоб ми сиділи перед рестораном, розкинувши свій бівуак на всю пішохідну частину - безногі та безрукі, сліпі, на милицях, з тростинами, протезами і мовчки доводили країні - хто, як не ми пасуємо тобі, країно?", - написала Діана.

Люди у коментарях обурюються такою поведінкою персоналу та висловлюють співчуття волонтерці з приводу прикрої ситуації.

Реакцію людей на пост волонтерки (скриншот)

Також зараз люди залишають обурливі коментарі на сторінці MAD bar’s house, втім сам ресторан поки ніяк не відреагував на інцидент.

"Я, що не плакала на жодному похороні рідних, а мій особистий цвинтар безмежний як Марсове поле - зараз ледве стримувала сльози. Моя історія - одна краплина в морі. Я повернулась додому, запхала поглибше свої інвалідські комплекси і знову готуюсь до виїзду на фронт. Я знаю, фронту я пасую", - написала волонтерка.

Також Діана звернулась до мешканців мирних міст, яких мінімально торкнулася війна.

"Але ви, хто лишається в світлих, мирних ще містах - зважте на те, що скоро країну буде переповнено людьми з тілами, покрученими і побитими війною. Навчитись непомітно подавати руку допомоги цим людям, навчитись доводити їм щомиті, що вони такі ж як всі, ба навіть в чомусь кращі, навчитись доводити власній країні, що ми пасуємо їй як ніхто - одна з задач нашої країни після перемоги", - написала Макарова.

Також Діана додала, що після цієї ситуації вона поїхала на Марсове поле, де поховані її близькі воїни, які загинули на фронті.

Коментарі зі сторінки закладу MAD bar’s house (скриншот)