Во Львове фронтового волонтера выгнали из заведения, потому что ее инвалидность "не идет" ресторану

Детали возмутительного инцидента

Волонтер Диана Макарова, которая активно помогает украинской армии еще с 2014 года, на днях возвращалась из Львова. Перед отправлением поезда она с компанией зашла в элитный ресторан Бачевских - MAD bar's house на ул. Шевская, 10. После завтрака решила покурить перед входом, а поскольку женщине тяжело стоять из-за многолетней инвалидности, ее дочь вынесли ей кресло.

Через несколько минут работник вышел и сделал замечание, что ей "не подходит" здесь сидеть и курить перед их рестораном. При этом к женщинам, которые стояли и курили перед входом, претензий не было.

Дочь Макаровой переспросила, действует ли у них запрет на курение (предупредительных вывесок об этом не было).

"Девушкам стоять и курить можно. А вам нельзя было сидеть перед нашим рестораном. Не подходит", - объяснил тот же официант.

"К их ресторану "не подходила" старая женщина-инвалид. Кажется, они боялись, что такое видение отпугает им клиентов. Им даже не было стыдно, они были уверены в своей правоте. Они сказали это четко, словами через рот - девушкам стоять и даже курить можно, никаких претензий. Старой женщине с физическими ограничениями сидеть у ресторана - нельзя", - отметила Диана.

Также волонтер добавила, что она была достаточно прилично одета и не могла своим видом "испортить презентабельность" заведения. Но даже несоответствующая одежда не дает права персоналу так обращаться с людьми.

Женщина прикрепила фото работника, который выгнал ее из заведения (фото: Диана Макарова)

"Официант, который выгонял меня от ресторана, не то что не собирался извиняться - нет, он, повышая голос и просто грубо быкуя, тут же повторил, что вот девушкам можно стоять перед рестораном, а мне так сидеть (он покосился на мою палку) - нет. Но в нашей стране уже есть и скоро будет еще больше инвалидов. Это и военные, и гражданские. Над всей страной летают ракеты. Девушка за стойкой вдруг хмыкнула и хохотнула. А потом попросила не прикрываться войной", - возмутилась волонтер.

Диану Макарову выгнали с элитного львовского заведения (скриншот из видео)

Реакция общества на поступок персонала заведения

"Я бы очень хотела бросить клич в фейсбук сразу, когда мне сказали, что я "не подхожу" к этому ресторану. Я хотела позвать волонтеров и раненых бойцов. Я мечтала, чтобы все эти избитые, извращенные войной люди пришли и сели вокруг того ресторана. Чтобы мы сидели перед рестораном, раскинув свой бивуак на всю пешеходную часть - безногие и безрукие, слепые, на костылях, с тростями, протезами и молча доказывали стране - кто, как не мы подходим тебе, страна?", - написала Диана.

Люди в комментариях возмущаются таким поведением персонала и выражают соболезнования волонтеру по поводу возмутительной ситуации.

Реакцию людей на пост волонтера (скриншот)

Также сейчас люди оставляют возмутительные комментарии на странице заведения, однако сам ресторан пока никак не отреагировал на инцидент.

"Я, что не плакала ни на одних похоронах родных, а мое личное кладбище безгранично как Марсово поле - сейчас едва сдерживала слезы. Моя история - одна капля в море. Я вернулась домой, запихала глубже свои инвалидские комплексы и снова готовлюсь к выезду на фронт. Я знаю, фронту "я подхожу", - написала волонтер.

Также Диана обратилась к жителям мирных городов, которых минимально коснулась война.

"Но вы, кто остается в светлых, мирных еще городах - учтите, что скоро страна будет переполнена людьми с телами, извращенными и избитыми войной. Научиться незаметно подавать руку помощи этим людям, научиться доказывать им ежесекундно, что они такие же как все, даже в чем-то лучшие, научиться доказывать собственной стране, что мы подходим ей как никто - одна из задач нашей страны после победы", - написала Макарова.

Также Диана добавила, что после этой ситуации она поехала на Марсовое поле, где похоронены ее близкие воины, погибшие на фронте.

Комментарии со страницы заведения MAD bar’s house (скриншот)