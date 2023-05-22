"Для них війни немає". Водії заблокували на кордоні волонтерів, які везли машини для ЗСУ: відео скандалу

Цікаво, що польські митники дали дозвіл, але от інші українські водії, які стояли у черзі, категорично відмовились пропускати благодійників та заблокували волонтерам проїзд.

Через довгу чергу на пункті пропуску "Шегині" українські волонтери, які везли авто з Європи для потреб ЗСУ, попросили польських прикордонників пропустити їх без черги.

"Цієї ночі, мої друзі-волонтери переганяли авто для ЗСУ (такі маленькі повнопривідні буси Mitsubishi Delica, які дуже люблять військові)", - написала Боднар.

Водії не хотіли пропускати авто для ЗСУ на кордоні (фото: facebook.com/oksana.tanchuk.7)

За її словами, на 10 машин було потрібно оформити транзитну декларацію на митниці.

"Черга була дуже довга і повільно рухалась, було прийнято рішення попросити пропустити машини для ЗСУ без черги у поляків на в’їзді на кордон, вони дозволили, що велика рідкість", написала жінка.

Вона зазначила, що українські водії, які стояли в черзі, категорично відмовились пропускати автівки для військових та заблокували проїзд.

"Чому волонтерів у свій вихідний, який могли б провести час вдома з рідними чи працювати, принижують та блокують? Чому машини, в які прийдеться вкласти ще купу грошей, які чекають військові, блокують на кордоні якісь нелюди?" - додала Оксана.

Вчинок водіїв розлютив українців

Коментатори однозначно почали засуджувати українських водіїв, докоряючи, що "для них війни немає".