У Полтаві водій автобуса не пустив пораненого військового на сидяче місце: розгорається скандал

У Полтаві водій автобуса "Полтава-Гадяч" не пустив військового на сидяче місце в салоні попри явні ознаки поранення чоловіка. Виявилося, що квиток на автобус продали, коли сидячих місць уже й так не було.

Про це розповіла місцева мешканка Анна Шандра на своїй сторінці у Facebook .

Деталі справи

Військовий ЗСУ Іван Мироненко придбав квиток на автобус "Полтава-Гадяч". Після боїв на бахмутському напрямку він мав численні поранення, відкриту черепно-мозкову травму та контузію. Чоловік має статус УБД, проте пільгами він не користувався.

За словами пані Анни, коли Іван зайшов у салон, побачив, що місце буде стоячим.

"Як це на ваш маршрут, ФОП Пазинич, продають стоячі білети, все ніяк не наїстеся?" - обурюється жінка.

Військовий підійшов до водія та пояснив своє погане самопочуття, щоб мати змогу сісти. Проте водій Сергій Ємець відмовив у врегулюванні ситуації. Зрештою, місцем поступився інший військовий, який перебував у салоні. До слова він також мав поранення та контузію.

Наслідок поранення військовослужбовця Івана Мироненка (фото: facebook.com/AnnShandra)

Реакція водія та власника маршруту

Згодом на сторінці пані Анни з'явилися позиції водія Сергія Ємця та власника маршруту Віталія Пазинича.

Водій перепросив за конфлікт, який виник і пояснив, чому не зміг надати бійцю сидяче місце.

"Коли квитки продані, як я можу зігнати з місця, яке вказане в людини у квитку. До речі, пасажир, який купує квиток, його попереджають, що квиток без місця. Ще також хочу додати, що така ситуація із стоячими пасажирами не вперше, там це постійно. Я дуже з цим довгий час борюсь, але як бачите результат, комусь гроші, а мені позор", - написав він.

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Своєю чергою ФОП Віталій Пазинич повідомив, що в автобусі завжди є два пільгових місця, якими можуть скористатися вразливі категорії населення. За його словами, з водієм було проведено відповідну бесіду.

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Згодом у мережі з'явилися вибачення Віталія Пазинича за те, що стався подібний інцидент.