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У Львові 40-річна жінка в 11 раз стала мамою: перші фото з пологового

У Львові жінка в 11 раз стала мамою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові 40-річна жінка народила 11-ту дитину. На світ з’явився здоровий хлопчик.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку Львівської обласної клінічної лікарні.

Як назвали дитину

Медики кажуть, що пологи пройшли без ускладнень, на світ з’явився здоровий хлопчик із вагою 3 кг 700 г. Малюка назвали Святослав.

Перед пологами Ірина, майбутня мати, перебувала під спостереженням медиків у відділенні екстрагенітальної патології.

За словами жінки, її найстаршому сину вже 17 років.

В сім’ї тепер зростає дев’ять дівчаток і два хлопчики.

25 січня багатодітну маму виписали з лікарні. З пологового відділення вона виїхала з подарунками для малюка, серед яких корзина для перевезення дитини, ванночка, пеленки, підгузники, одяг та різноманітні іграшки для наймолодшого сина.

Ірина зазначила, що завдяки злагодженій та професійній роботі лікарів, її син народився здоровим.

У Львові жінка народила 11 дитину (фото: facebook.com/LvivRegionalClinicalHospital)

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Львівдітинародження дитини