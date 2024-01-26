Во Львове 40-летняя женщина в 11 раз стала мамой: первые фото из роддома

Во Львове 40-летняя женщина родила 11-го ребенка. На свет появился здоровый мальчик.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Львовской областной клинической больницы.
Медики говорят, что роды прошли без осложнений, на свет появился здоровый мальчик с весом 3 кг 700 г. Малыша назвали Святослав.
Перед родами Ирина, будущая мать, находилась под наблюдением медиков в отделении экстрагенитальной патологии.
По словам женщины, ее старшему сыну уже 17 лет.
В семье теперь растет девять девочек и два мальчика.
25 января многодетную маму выписали из больницы. Из родильного отделения она выехала с подарками для малыша, среди которых корзина для перевозки ребенка, ванночка, пеленки, подгузники, одежда и разнообразные игрушки для самого младшего сына.
Ирина отметила, что благодаря слаженной и профессиональной работе врачей ее сын родился здоровым.
Ранее мы сообщали, что в Ровно женщина родила 17 детей.
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