Во Львове женщина родила своего 16 ребенка: фото всей семьи

Во Львове женщина родила своего 16 ребенка. Мать-героиня воспитывает 9 сыновей и 7 дочерей.

Об этом сообщили в родильном отделении городской клинической больницы №3 города Львова.

По словам врачей, женщина является настоящей рекордсменкой и даже могла бы войти в Книгу рекордов Гиннеса, поскольку родила аж 16 детей.

Всего у женщины было 16 родов, 12 из которых - в отделении городской клинической больницы №3 города Львова. Медики говорят, что они уже привыкли к роженице.

"16 декабря родился 9 сын, а дома еще есть 7 дочерей. Будьте здоровы. Ждем через 2 года", - говорится в сообщении.

Во Львове женщина родила 16 ребенка (facebook.com/Пологове-відділення-комунальної-3-ої-МКЛ-мЛьвова)