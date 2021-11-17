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Под Ровно на одной улице родились 7 пар близнецов: известна причина такой рождаемости

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Ровенская область, Среда 17 ноября 2021 17:43
Под Ровно на одной улице родились 7 пар близнецов: известна причина такой рождаемости В Ровенской области на одной улице родилось 7 пар двойняшек (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В селе Колоденко Ровенской области на одной из улиц проживают сразу 7 пар близнецов и двойняшек. По словам местных жителей, причиной тому является вода из башни, над которой поселились аисты.

Так, событие произошло на улице Шевченка, сообщает "Район. Ровно".

На этой улице проживают сразу 7 пар близнецов и двойняшек и все они мальчики.

Местные жители рассказывают, что близнецы и двойняшки на их улице начали рождаться после того, как построили водонапорную башню. Также со временем там свили гнездо аисты, а у семей, которые пользуются водой из этого резервуара, мол, начали рождаться по двое деток.

Отмечается, что первые близнецы родились в семье Филончуков – Игорь и Юрий. Сейчас ребята уже взрослые. Однако, появлению сразу двух малышей семья не удивились, поскольку в их роду уже рождались двойняшки.

А вот для супругов Пелехов появление близнецов стало настоящим сюрпризом. Глава семейства Александр признается, когда узнал, что вместо одного первенца у них родится двойня, не смог сдержать от радости слез.

Под Ровно на одной улице родились 7 пар близнецов: известна причина такой рождаемостиВ Ровенской области на одной улице родились 7 пар близнецов (rivne.rayon.in.ua)

Мама семилетних Дмитрия и Михаила Рогошевських Елена рассказала, что в их роду были двойняшки, но близнецы стали неожиданностью. Интересно, что второго ребенка медики увидели лишь на третьем УЗИ-обследовании.

Также другие двойняшки Богдан и Тарас Омельчуки имеют совершенно разные характеры. Отмечается, что Тарас спокойнее, а Богдан же демонстрирует более строгий нрав.

А вот 11-летние Владимир и Николай Гуменюки тоже двойняшки. Мама Валентина признается, что рождение сразу двух детей не было для нее неожиданностью. Поскольку в ее семье уже были двойняшки.

Как известно, у многих семей, где рождались сразу двое детей, у рода были двойняшки.

Ранее мы сообщали, что под Тернополем при рождении умер младенец и родители обвиняют медиков.

Также мы писали, что под Полтавой воспитатели издевались над 4-летней девочкой.

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