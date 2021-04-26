В Ровно женщина родила уже 19-го ребенка: "стараемся выполнять заповедь Божью"

Украинка Светлана Ковалевич из Ровенской области родила 19-го ребенка. Она стала рекордсменкой по количеству детей. Сейчас ее старшему ребенку 27 лет, а самому младшему – неделя.

45-летняя Светлана Ковалевич из села Глинное Рокитневского района стала мамой в 19 раз. Малыш появился на свет в день рождения своего отца Петра. Папа присутствовал на родах. Вес новорожденного – 3900, а рост – 62 см.

Роды у Светланы были естественные, как и все предыдущие. Родив 19 малыша, Светлана установила настоящий рекорд – теперь она самая многодетная мама.

"Я и малыш чувствуем себя хорошо. Сына назвали Назаром. Имя придумали заранее – УЗИ еще на 28 неделе показало, что будет мальчик. Я уже опытная мама, хорошо знаю свой организм. Можно сказать, что беременность – для меня обычное дело", - рассказала Светлана.

Она призналась, что выносить малыша в 45 лет сильно отличается от беременности в 18 лет.

"Конечно, выносить первого ребенка в 18 лет и 19-го в 44 года (я родила Назара за несколько дней до 45-летия) – две большие разницы. Мне уже тяжело, я быстрее устаю", - отметила многодетная мама.

Всего у Светланы и Петра 19 детей. Самого старшего она родила в 18 лет, сейчас ему уже 27. Как призналась Светлана Ковалевич, они с мужем стараются чтить заповеди Божьи. Они оба воспитывались в многодетных семьях.

"Мы с мужем стараемся выполнять заповедь Божью. И я, и Петр, выросли в больших семьях. В моей семье нас было восемь, а у матери мужа – 15 детей. У каждого из нас теперь большая родня. Выходит, что сейчас у матери моего мужа уже 98 внуков. Кстати, у четырех наших старших детей уже тоже есть дети. Поэтому, у меня не только 19 детей, а уже и 13 внуков", - рассказала Ковалевич.

Она отметила, что у детей нет ревности или зависти друг к другу. Они с нетерпением ждали появления в доме еще одного малыша. Старшие девочки помогают маме по хозяйству, так как в семье есть и коровы, и свиньи, и куры. Семья живет за счет своего хозяйства.

Как признается Светлана Ковалевич, они с мужем не исключают появления на свет и 20-го ребенка.