У Львові жінка народила свою 16 дитину: фото усієї сім'ї

У Львові жінка народила свою 16 дитину. Мати-героїня виховує 9 синів та 7 донечок.

Про це повідомили в пологовому відділенні міської клінічної лікарні №3 міста Львова.

За словами лікарів, жінка є справжньою рекордсменкою та навіть могла б увійти до Книги рекордів Гіннеса, оскільки народила аж 16 дітей.

Загалом у жінки було 16 пологів, 12 з яких - у відділенні міської клінічної лікарні №3 міста Львова. Медики кажуть, що вони вже звикли до породіллі.

"16 грудня народився 9 синочок, а вдома ще є 7 донечок. Будьте здорові. Чекаємо через 2 роки", - йдеться у повідомленні.

У Львові жінка народила 16 дитину (facebook.com/Пологове-відділення-комунальної-3-ої-МКЛ-мЛьвова)