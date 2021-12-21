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У Львові жінка народила свою 16 дитину: фото усієї сім'ї

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Львів, Вівторок 21 грудня 2021 20:45
У Львові жінка народила свою 16 дитину: фото усієї сім'ї У Львові жінка народила 16 дітей (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові жінка народила свою 16 дитину. Мати-героїня виховує 9 синів та 7 донечок.

Про це повідомили в пологовому відділенні міської клінічної лікарні №3 міста Львова.

За словами лікарів, жінка є справжньою рекордсменкою та навіть могла б увійти до Книги рекордів Гіннеса, оскільки народила аж 16 дітей.

Загалом у жінки було 16 пологів, 12 з яких - у відділенні міської клінічної лікарні №3 міста Львова. Медики кажуть, що вони вже звикли до породіллі.

"16 грудня народився 9 синочок, а вдома ще є 7 донечок. Будьте здорові. Чекаємо через 2 роки", - йдеться у повідомленні.

У Львові жінка народила свою 16 дитину: фото усієї сім'їУ Львові жінка народила 16 дитину (facebook.com/Пологове-відділення-комунальної-3-ої-МКЛ-мЛьвова)

Раніше ми повідомляли, що у Рівному жінка народила вже 19-ту дитину. Зазначається, що зараз її старшій дитині 27 років, а наймолодшому – дев'ять місяців. Як зізналася жінка, вони з чоловіком намагаються шанувати заповіді Божі. Вони обидва виховувалися в багатодітних сім'ях.

Також ми писали, під Рівним на одній вулиці народилися 7 пар близнюків. За словами місцевих мешканців, причиною тому є вода з башти, над якою оселилися лелеки.

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