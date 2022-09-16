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Во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль: зачем он приехал

Новина українською →
Львов, Пятница 16 сентября 2022 14:18
Во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль: зачем он приехал Во Львов приехал пропагандист Билли Сикс (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Во Львов приехал немецкий пропагандист Билли Сикс, который поддерживает политику Кремля.

О приезде немца сообщают пользователи в Twitter.

"Вы сейчас о*уете, когда узнаете, кто въехал в Украину! Дружбан Грэма Филипса, российский пропагандист, чувак который в 2015 году незаконно был в Крыму, "ДНР", снял целый фильм о катастрофе MH17, где обвинил Украину - Billy Six", - сказано в сообщении.

Кстати, Грэм Филлипс был в плену у украинских военных, но потом его отпустили.

Зачем Билли Сикс приехал в Украину

Как оказалось, Сикс приехал во Львов, чтобы снимать антиукраинский фильм.

Билли имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "ДНР".

"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блогером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут украинцы в соцсетях.

Во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль: зачем он приехалБилли Сикс приехал во Львов (dw.com)

Кстати, он уже выпустил первое видео из путешествия во Львов, где назвал город центром украинских националистов и интересуется у жителей города о деятельности националистических батальонов на фронте.

Чем отличился Билли Сикс

Кроме того, что катастрофу рейса MH17 он списал на Украину, Сикс незаконно находился в Крыму после 2014 года. Также в 2018 году его арестовали в Венесуэле по обвинению в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в охраняемую зону.

Как мы ранее писали, Потап на концерте в Варшаве "опустил" российского пропагандиста.

Кстати, поляки требуют отменить концерт "путиниста" Роджера Уотерса.

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Львов пропагандист
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