Во Львове засветился известный пропагандист, поддерживающий Кремль: зачем он приехал
Во Львов приехал немецкий пропагандист Билли Сикс, который поддерживает политику Кремля.
О приезде немца сообщают пользователи в Twitter.
"Вы сейчас о*уете, когда узнаете, кто въехал в Украину! Дружбан Грэма Филипса, российский пропагандист, чувак который в 2015 году незаконно был в Крыму, "ДНР", снял целый фильм о катастрофе MH17, где обвинил Украину - Billy Six", - сказано в сообщении.
Кстати, Грэм Филлипс был в плену у украинских военных, но потом его отпустили.
Зачем Билли Сикс приехал в Украину
Как оказалось, Сикс приехал во Львов, чтобы снимать антиукраинский фильм.
Билли имеет аккредитацию не только Министерства обороны Украины, но и так называемой "ДНР".
"Он очень хорошо манипулирует, входит в доверие местных, имеет легенду: представляется путешественником, блогером, независимым журналистом, показывает какие-то документы, фото из путешествий, газетные вырезки рассказывает свою "несчастную" историю", - пишут украинцы в соцсетях.
Билли Сикс приехал во Львов (dw.com)
Кстати, он уже выпустил первое видео из путешествия во Львов, где назвал город центром украинских националистов и интересуется у жителей города о деятельности националистических батальонов на фронте.
Чем отличился Билли Сикс
Кроме того, что катастрофу рейса MH17 он списал на Украину, Сикс незаконно находился в Крыму после 2014 года. Также в 2018 году его арестовали в Венесуэле по обвинению в шпионаже, мятеже и незаконном вторжении в охраняемую зону.
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