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У Львові засвітився відомий пропагандист, який підтримує Кремль: навіщо він приїхав

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Львів, П'ятниця 16 вересня 2022 14:18
У Львові засвітився відомий пропагандист, який підтримує Кремль: навіщо він приїхав До Львова приїхав пропагандист Біллі Сікс (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

До Львова приїхав німецький пропагандист Біллі Сікс, який підтримує політику Кремля.

Про приїзд німця повідомляють користувачі у Twitter.

"Ви зараз о*уїєте, коли дізнаєтесь, хто в'їхав в Україну! Дружбан Грема Філіпса, російський пропагандист, чувак який у 2015 році незаконно був у Криму, "ДНР", зняв цілий фільм про катастрофу MH17, де звинуватив Україну - Billy Six" , - сказано в повідомленні.

До речі, Грем Філліпс був у полоні в українських військових, але потім його відпустили.

Навіщо Біллі Сікс приїхав до України

Як виявилось, Сікс приїхав до Львова, щоб знімати антиукраїнський фільм.

Біллі має акредитацію не лише Міністерства оборони України, а й так званої "ДНР".

"Він дуже добре маніпулює, входить у довіру місцевих, має легенду: видається мандрівником, блогером, незалежним журналістом, показує якісь документи, фото з подорожей, газетні вирізки розповідає свою "нещасну" історію", - пишуть українці у соцмережах.

У Львові засвітився відомий пропагандист, який підтримує Кремль: навіщо він приїхавБіллі Сікс приїхав до Львова (dw.com)

До речі, він уже випустив перше відео з подорожі до Львова, де назвав місто центром українських націоналістів та цікавиться мешканцями міста про діяльність націоналістичних батальйонів на фронті.

Чим відзначився Біллі Сікс

Крім того, що катастрофу рейсу MH17 він списав на Україну, Сікс незаконно перебував у Криму після 2014 року. Також у 2018 році його заарештували у Венесуелі за звинуваченням у шпигунстві, заколоті та незаконному вторгненні в зону, що охороняється.

Як ми писали раніше, Потап на концерті у Варшаві "опустив" російського пропагандиста.

До речі, поляки вимагають відмінити концерт "путініста" Роджера Уотерса.

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Львів пропагандист
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