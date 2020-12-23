Во Львове загорелся автобус с пассажирами прямо на ходу (видео)

Во Львове загорелся автобус (фото: скриншот с видео youtube.com)

Во Львове загорелся автобус с пассажирами в салоне - пожар в общественном транспорте произошел сегодня днем.

Как передали в пресс-службе ГСЧС Украины во Львовской области, в автобусе во время движения загорелся моторный отсек.

Также спасатели показали видео, как пожарные боролись с пламенем и тушили пожар.

Инцидент произошел в три часа дня на улице Ивана Франко, 150 - возле автобусной остановки и недалеко от Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко и церкви святой Софии.

Отмечается, что в салоне горящего транспорта находились пассажиры и водитель.

К счастью, никто в результате ЧП не пострадал - люди самостоятельно выбрались из транспорта до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

На месте происшествия работали 20 пожарных. Также для тушения пламени задействовали 3 единицы спецтехники.

Видео: Во Львове загорелся автобус с пассажирами во время движения

Как сообщалось, на днях под Днепром автобус с пассажирами загорелся на ходу, и пламя охватило весь салон.

Также мы писали о том, что в ноябре в Киеве загорелась маршрутка буквально за секунды - в сети показали видео жуткого пожара.