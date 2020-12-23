У Львові загорівся автобус з пасажирами прямо на ходу (відео)

У Львові загорівся автобус (фото: скріншот з відео youtube.com)

У Львові загорівся автобус з пасажирами в салоні - пожежа в громадському транспорті сталася сьогодні вдень.

Як передали в прес-службі ДСНС України у Львівській області, в автобусі під час руху загорівся моторний відсік.

Також рятувальники показали відео, як пожежники боролися з полум'ям і гасили пожежу.

Інцидент стався о третій дня на вулиці Івана Франка, 150 - біля автобусної зупинки та недалеко від Львівського національного літературно-меморіального музею Івана Франка і церкви святої Софії.

Зазначається, що в салоні палаючого транспорту перебували пасажири та водій.

На щастя, в результаті НП ніхто не постраждав - люди самостійно вибралися з транспорту до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

На місці події працювали 20 пожежників. Також для гасіння полум'я задіяли 3 одиниці спецтехніки.

Відео: У Львові загорівся автобус з пасажирами під час руху

Як повідомлялося, днями під Дніпром автобус з пасажирами загорівся на ходу, і полум'я охопило весь салон.

Також ми писали про те, що в листопаді у Києві загорілася маршрутка буквально за секунди - в мережі показали відео жахливої пожежі.