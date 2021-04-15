Во Львове задержали пьяного таксиста: ездил с правами умершего отца

Водителя Dacia Sandero остановили за нарушения ПДД. Когда его попросили показать водительское удостоверение, то он предъявил права своего отца с переклеенной фотографией.

Во Львове задержали пьяного таксиста с правами умершего отца (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохранители обратили внимание, что данный документ был выдан на 82-летнего мужчину. Во время разговора водитель сильно нервничал, но потом во всем сознался. Поддельное водительское удостоверение у него изъяли.

Во Львове задержали пьяного таксиста с правами умершего отца (фото: facebook.com/lvivpolice)

Кроме того, патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения. Когда его попросили подуть в Drager, то прибор показал 0,55 промилле, при разрешенных 0,2.

Во Львове задержали пьяного таксиста с правами умершего отца (фото: facebook.com/lvivpolice)

Кроме того, оказалось, что у мужчины в начале марта лишили прав за ДТП, которое он совершил в состоянии алкогольного опьянения. И еще один протокол к нему за управление в нетрезвом состоянии находится на рассмотрении в суде.

Теперь водителю грозит штраф размером в 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.