У Львові затримали п'яного таксиста: їздив з правами померлого батька

Водія Dacia Sandero зупинили за порушення ПДР. Коли його попросили показати водійське посвідчення, то він пред'явив права свого батька з переклеєною фотографією.

У Львові затримали п'яного таксиста із правами померлого батька (фото: facebook.com/lvivpolice)

Правоохоронці звернули увагу, що цей документ був виданий на 82-річного чоловіка. Під час розмови водій сильно нервував, але потім у всьому зізнався. Підроблене посвідчення у нього вилучили.

У Львові затримали п'яного таксиста із правами померлого батька (фото: facebook.com/lvivpolice)

Крім того, патрульні виявили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Коли його попросили подути в Drager, то прилад показав 0,55 проміле, при дозволених 0,2.

У Львові затримали п'яного таксиста із правами померлого батька (фото: facebook.com/lvivpolice)

Крім того, виявилося, що у чоловіка на початку березня позбавили прав за ДТП, яке він скоїв у стані алкогольного сп'яніння. І ще один протокол до нього за керування в нетверезому стані знаходиться на розгляді в суді.

Тепер водієві загрожує штраф розміром у 34 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.