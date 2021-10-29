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Во Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожара

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Львов, Пятница 29 октября 2021 18:43
Во Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожара Коллаж: по Львове горел вагон поезда на вокзале
Автор: Владимир Костырин

Во Львове на вокзале произошел пожар - сгорел один из двух отдельно стоящих вагонов поезда. Пламя тушили 18 пожарных, привлекались 4 единицы спецтехники, а также пожарный поезд с личным составом. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Об этом 29 октября передали в пресс-службе ГСЧС во Львовской области.

Сообщение об инциденте на львовском железнодорожном вокзале (улица Городоцкая) поступило в Службу спасения "101" сегодня около половины первого дня.

Отмечается, что горящий вагон находился на запасном пути в отстойнике без электроснабжения.

К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений он был уже полностью объят огнем.

"Для обеспечения бесперебойной подачи воды в целях пожаротушения был привлечен пожарный поезд "Львовской железной дороги"", - рассказали в ГСЧС.

Во Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожара

На львовском вокзале горел вагон (фото: lv.dsns.gov.ua)

Вскоре пожар локализовали, а уже около 13:10 - ликвидировали.

К ликвидации пожара привлекались 18 человек личного состава, 4 единицы спецтехники и пожарный поезд с 5 мужчинами личного состава.

Во Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожара

Пожар в вагоне поезда на вокзале Львова 29 октября (фото: lv.dsns.gov.ua)

Теперь правоохранители выясняют детали и обстоятельства происшествия, а также устанавливают причину пожара.

Пожарные опубликовали видео и фото, как тушили горящий вагон.

Видео: во Львове на вокзале горел отдельно стоящий вагон поезда 29 октября

Во Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожараВо Львове на вокзале полностью сгорел вагон поезда: видео и фото пожара

Во Львове произошел пожар в вагоне поезда, стоящего на запасном пути (фото: lv.dsns.gov.ua)

Напомним, летом поезд "Укрзализныци" загорелся на пути из Киева в Херсон.

Также сообщалось, что перед этим зимой под Ровно на ходу загорелся поезд с более чем 250 людьми.

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