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У Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежі

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Львів, П'ятниця 29 жовтня 2021 18:43
У Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежі Колаж: Львовом горів вагон поїзда на вокзалі
Автор: Володимир Костирін

У Львові на вокзалі сталася пожежа - згорів один з двох окремо стоячих вагонів поїзда. Полум'я гасили 18 пожежників, залучалися 4 одиниці спецтехніки, а також пожежний потяг з особовим складом. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.

Про це 29 жовтня передали в прес-службі ДСНС у Львівській області.

Повідомлення про інцидент на львівському залізничному вокзалі (вулиця Городоцька) надійшло до Служби порятунку "101" сьогодні близько половини першого дня.

Зазначається, що палаючий вагон знаходився на запасній колії у відстійнику без електропостачання.

До моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів він був вже повністю охоплений вогнем.

"Для забезпечення безперебійної подачі води в цілях пожежогасіння було залучено пожежний поїзд "Львівської залізниці"", - розповіли в ДСНС.

У Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежі

На Львівському вокзалі горів вагон (фото: lv.dsns.gov.ua)

Незабаром пожежу локалізували, а вже близько 13:10 - ліквідували.

До ліквідації пожежі залучалися 18 осіб особового складу, 4 одиниці спецтехніки та пожежний потяг з 5 чоловіками особового складу.

У Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежі

Пожежа у вагоні поїзда на вокзалі Львова 29 жовтня (фото: lv.dsns.gov.ua)

Тепер правоохоронці з'ясовують деталі та обставини події, а також встановлюють причину пожежі.

Пожежники опублікували відео і фото, як гасили палаючий вагон.

Відео: у Львові на вокзалі горів окремо стоячий вагон поїзда 29 жовтня

У Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежіУ Львові на вокзалі повністю згорів вагон поїзда: відео та фото пожежі

У Львові сталася пожежа у вагоні поїзда, що стоїть на запасній колії (фото: lv.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, влітку поїзд "Укрзалізниці" загорівся на шляху з Києва до Херсона.

Також повідомлялося, що перед цією зимою під Рівним на ходу загорівся потяг з більш ніж 250 людьми.

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Львів ДСНС Пожежа
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