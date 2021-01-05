Во Львове умер известный ученый и изобретатель: ему было 78 лет

Во Львове 4 января скончался известный львовский ученый, профессор и заведующий кафедрой электронных приборов Национального университета "Львовская политехника" Зенон Готра.

О смерти 78-летнего ученого рассказала пресс-служба Львовского городского совета, которая также выразила свои соболезнования.

"Имел честь учиться у ученого такого уровня. Скорблю вместе с родными профессора и всей общиной", - заявил мэр Львова Андрей Садовой.

Зенон Готра подготовил более 50 докторов и кандидатов наук в Украине, Польше, Венгрии, Монголии и Сирии. Он был членом Академии инженерных наук Украины, Монгольской Академии наук, Международной термоэлектрической академии.

Зенон Готра (фото: city-adm.lviv.ua)

Кроме того, он занимался исследованиями и разработкой новых приборов и технологий.

За свою жизнь ученый написал более 500 научных публикаций и учебных пособий. Он также был автором более 200 патентов.

В 2011 году Готра получил звание почетного профессора "Львовской политехники", а также удостоился государственной награды "За научные достижения". В 2017 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники.

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