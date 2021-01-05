У Львові помер відомий вчений і винахідник: йому було 78 років

У Львові 4 січня помер відомий львівський науковець, професор і завідувач кафедри електронних приладів Національного університету "Львівська політехніка" Зенон Готра.

Про смерті 78-річного вченого розповіла прес-служба Львівської міської ради, яка також висловила свої співчуття.

"Мав честь навчатися у науковця такого рівня. Сумую разом з рідними професора і всією громадою", - заявив мер Львова Андрій Садовий.

Зенон Готра підготував понад 50 докторів і кандидатів наук в Україні, Польщі, Угорщині, Монголії та Сирії. Він був членом Академії інженерних наук України, Монгольської Академії наук, Міжнародної термоелектричної академії.

Зенон Готра (фото: city-adm.lviv.ua)

Крім того, він займався дослідженнями і розробкою нових приладів і технологій.

За своє життя вчений написав понад 500 наукових публікацій і навчальних посібників. Він також був автором понад 200 патентів.

У 2011 році Готра отримав звання почесного професора "Львівської політехніки", а також відзначився державною нагородою "За наукові досягнення". У 2017 році отримав Державну премію України в галузі науки і техніки.

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