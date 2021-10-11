ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Умер знаменитый Мисько Барбара - основатель группы "Мертвий півень"

Новина українською →
Львов, Понедельник 11 октября 2021 18:52
Умер знаменитый Мисько Барбара - основатель группы "Мертвий півень" Фото: Во Львове умер музыкант Мисько Барбара (facebook.com/miskobarbara)
Автор: Анна Шиканова

Во Львове внезапно скончался известный украинский музыкант и актер, сооснователь коллектива "Мертвий півень" Мисько Барбара. Он не дожил до своего 50-летия всего один месяц.

Об этом сообщила супруга певца Светлана Олешко в комментарии для издания Tvoemisto.

Мисько Барбара скончался в понедельник, 11 октября. Известно, что ему было всего 49 лет. Причины скоропостижной смерти музыканта не сообщаются. О дате и месте прощания родные сообщат позже.

Мисько Барбара (Михаил Ярославович Барбара) родился 14 ноября 1971 года во Львове. В 1989 году он стал одним из основателей рок-коллектива "Мертвий півень". Более 20 лет он был вокалистом группы.

Коллектив выпустил 13 альбомов и в 2011 году фактически прекратил творческую деятельность. Однако Мисько Барбара часто выступал на различных мероприятиях во Львове и исполнял самые известные хиты рок-коллектива.

Умер знаменитый Мисько Барбара - основатель группы &quot;Мертвий півень&quot;

Мисько Барбара (Фото: facebook.com/miskobarbara)

В 1998 году Мисько Барбара переехал в Харьков, где увлекся театром. До последних дней был лидером харьковского театра "Арабески". Также записывался вместе с харьковскими музыкальными коллективами.

Миська Барбару называли одним из отцов-основателей украинского рока.

Мертвий півень - Ми помремо не в Парижі

Мертвий півень - Холодно

Мертвий півень - Вікторія

Напомним, ранее мы писали о том, что внезапно скончался "крестный" отец украинской IT-сферы Алексей Мась.

А также рассказывали о том, что умер народный синоптик Леонид Горбань, знаменитый украинский предсказатель погоды.

Читайте РБК-Украина в Google News
преступления музыкант
LITE
Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть
Праздник 11 октября: почему сегодня нельзя выходить из дома и что лучше не есть