Умер народный синоптик Леонид Горбань, знаменитый украинский предсказатель погоды

Умер Леонид Горбань, известный украинский народный синоптик, который незадолго до смерти дал прогноз на всю осень . Три недели назад предсказателю погоды исполнилось 82 года.

Стало известно, что жизнь народного синоптика оборвалась еще 1 октября, но семья не сразу проинформировала о трауре.

"Леонида Ивановича не стало 1 октября", - рассказала невестка Горбаня.

Что стало причиной смерти эксперта - в настоящее время остается неизвестным.

Леонид Горбань родился 11 сентября 1939 года, и проживал под Киевом. Народный синоптик мог дать прогнозы на целый год вперед, хотя не являлся метеорологом по образованию, а работал пожарным, был подполковником с почти 35-летней военной выслугой.

Предсказатель признавался в разговорах с журналистами, что мастерство распознавать грядущие изменения погоды "перенял" от прапрадеда по материнской линии - британский барон сэр Барлет приехал в Украину в полтавское село для изучения истории Запорожской Сечи, и так и осел тут. Предок Леонида Ивановича использовал для долгосрочных расчетов погоды "Брюсов календарь", который учитывает влияние Солнца, Луны и планет на погоду. Свои знания и практику он записал в книгах, которые затем долгое время хранились в местной церкви, пока священник не передал их в руки потомку барона - Горбаню.

Леонид Горбань умер в возрасте 82 лет (фото: fakty.ua)