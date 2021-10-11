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Помер знаменитий Місько Барбара - засновник гурту "Мертвий півень"

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Львів, Понеділок 11 жовтня 2021 18:52
Помер знаменитий Місько Барбара - засновник гурту "Мертвий півень" Фото: у Львові помер музикант Місько Барбара (facebook.com/miskobarbara)
Автор: Анна Шиканова

У Львові раптово помер відомий український музикант і актор, співзасновник колективу "Мертвий півень" Місько Барбара. Він не дожив до свого 50-річчя всього один місяць.

Про це повідомила дружина співака Світлана Олешко в коментарі для видання Tvoemisto.

Місько Барбара помер у понеділок, 11 жовтня. Відомо, що йому було всього 49 років. Причини раптової смерті музиканта не повідомляються. Про дату і місце прощання рідні повідомлять пізніше.

Місько Барбара (Михайло Ярославович Барбара) народився 14 листопада 1971 року у Львові. У 1989 році він став одним із засновників рок-колективу "Мертвий півень". Більше ніж 20 років він був вокалістом групи.

Колектив випустив 13 альбомів і у 2011 році фактично припинив творчу діяльність. Однак Місько Барбара часто виступав на різних заходах у Львові та виконував найвідоміші хіти рок-колективу.

Помер знаменитий Місько Барбара - засновник гурту &quot;Мертвий півень&quot;

Місько Барбара (Фото: facebook.com/miskobarbara)

У 1998 році Місько Барбара переїхав до Харкова, де захопився театром. До останніх днів був лідером Харківського театру "Арабески". Також записувався разом з харківськими музичними колективами.

Міська Барбару називали одним з батьків-засновників українського року.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що раптово помер" хрещений" батько української IT-сфери Олексій Мась.

А також розповідали про те, що помер народний синоптик Леонід Горбань, знаменитий український провісник погоди.

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