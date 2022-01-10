Во Львове украинца выгнали из ночного клуба за проукраинскую позицию

Юрий рассказал, что он зашел в зал караоке клуба и заметил два столика русскоговорящих туристов, которые постоянно исполняли российские хиты. Перед исполнением песни он сделал заявление, что РФ ведет войну против Украины и исполнение русскоязычных песен являются неуместными.

После этого посетители заведения за одним из столиков начали крыть его матом, оскорблять и называть провокатором. Кроме того, к нему подошли охранники и пригрозили выгнать, если он продолжит делать подобные "политические заявления".

После чего туристы продолжили петь русскоязычные песни, в том числе Григория Лепса, который поддержал аннексию Крыма в 2014 году. Мужчина подошел к столику любителей российских песен и напомнил им об этом.

Посетители начали снова его оскорблять, потом ворвалась охрана клуба и вывела украинца из заведения.

Отметим, что еще в 2018 году во Львове был принят мораторий на публичное использование русскоговорящего культурного продукта.

На сайте клуба указано, что в заведении "создают культуру отдыха города, развивают гастрономические и музыкальные предпочтения гостей и устанавливают тенденции в сфере отдыха и развлечений".

Отметим, что после обращения Юрия, пользователи сети "обвалили" рейтинг клуба в Google с 4,3 до 3,1. Некоторые, кроме одной звездочки, оставляют на странице заведения комментарии. Вот несколько из них:

Нет песен Степана Гиги, однако всякой русской шн*ги полный вагон. Дизлайк.

Одна звезда, потому что этот клуб с симпатией относится к русским захватчикам.

Прошу обратить внимание на решение 745 Львовского совета, возможно, забыли.

Часть "узкого мира" в центре Львова!

Но некоторые, как, например, Андрей Боднар, наоборот поддерживают клуб.

"Поддержу Split. Каждый поет на том языке, на котором хочет. Не нравится - не ходите в караоке", - написал он в ответ на отрицательные отзывы пользователей.

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