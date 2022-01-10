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У Львові українця вигнали з нічного клубу за проукраїнську позицію

Автор: Styler

У Львові місцевий клуб Split потрапив у гучний скандал після того, як охорона закладу вигнала відвідувача за його проукраїнську позицію.

Про це повідомляють "Вартові еспресо" в Facebook, де опублікували відео українця, якого вигнали з клубу.

Юрій розповів, що він зайшов в зал караоке клубу і помітив два столика російськомовних туристів, які постійно виконували російські хіти. Перед виконанням пісні він зробив заяву, що РФ веде війну проти України і виконання російськомовних пісень є недоречними.

Після цього відвідувачі закладу за одним зі столиків почали крити його матом, ображати і називати провокатором. Крім того, до нього підійшли охоронці і пригрозили вигнати, якщо він продовжить робити подібні "політичні заяви".

Після чого туристи продовжили співати російськомовні пісні, в тому числі Григорія Лепса, який підтримав анексію Криму в 2014 році. Чоловік підійшов до столика любителів російських пісень і нагадав їм про це.

Відвідувачі почали знову його ображати, потім увірвалася охорона клубу і вивела українця із закладу.

Зазначимо, що ще в 2018 році у Львові був прийнятий мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту.

На сайті клубу зазначено, що в закладі "створюють культуру відпочинку міста, розвивають гастрономічні та музичні уподобання гостей і започатковують тенденції у сфері відпочинку та розваг".

Зауважимо, що після звернення Юрія, користувачі мережі "обвалили" рейтинг клубу в Google з 4,3 до 3,1. Деякі, крім однієї зірочки, залишають на сторінці закладу коментарі. Ось кілька з них:

  • Немає пісень Степана Гіги, проте всякої російської шн*ги повний вагон. Дизлайк.
  • Одна зірка, бо цей клуб із симпатією ставиться до російських загарбників
  • Прошу звернути увагу на рішення 745 Львівської ради, можливо, забули.
  • Частина "узкого міра" у центрі Львова!

Але деякі, як, наприклад, Андрій Боднар, навпаки підтримують клуб.

"Підтримаю Split. Кожен співає тією мовою, якою хоче. Не подобається - не ходіть в караоке", - написав він у відповідь на негативні відгуки користувачів.

Скріншот

Нагадаємо, відомий український ведучий Анатолій Анатоліч розкритикував російський КВК за політичну пропаганду.

Раніше в Києві таксист висадив пасажирів, які заявили, що ненавидять українську мову.

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Львівскандал