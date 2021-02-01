Во Львове трагически погиб легендарный миротворец и медик Майдана

Во Львове после ДТП умер Игорь Илькив (коллаж: РБК)

Во Львове трагически погиб Игорь Илькив, военный медик и миротворец. Он несколько дней боролся за жизнь после трагического ДТП, произошедшего 29 января на объездной дороге Львова.

О смерти Илькива сообщил на своей странице в Facebook нардеп Тарас Батенко.

"Выражаю скорбь по поводу смерти заместителя главного врача Львовского областного госпиталя инвалидов войны и репрессированных им. Ю. Липы, депутата Львовского областного совета VII созыва Игоря Петровича Илькива", - написал политик.

Игорь Илькив (фото: facebook.com/t.batenko)

Тогда на скользкой дороге произошло столкновение автомобилей Skoda и "ВАЗ". Водитель ВАЗа и ребенок-пассажир погибли на месте. А водитель Skoda и пассажирка ВАЗ оказались в больнице.

Илькив был миротворцем в Югославии, Ираке, Кувейте, Ливане. Во время Революции Достоинства был "врачом Майдана", а впоследствии спасал раненых на Востоке Украины.

Игорь Илькив был также командиром медицинской роты Северного территориального Управления Национальной гвардии Украины, полковником медицинской службы первого батальона оперативного назначения Национальной гвардии имени генерала Кульчицкого.

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