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Коронавирус убил известного украинского врача, который спасал недоношенных детей

Днепр, Среда 11 ноября 2020 10:45
Коронавирус убил известного украинского врача, который спасал недоношенных детей
От коронавируса умер известный врач из Днепра Борис Павленко (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Известный врач из Днепра, который выхаживал крохотных детей, умер от коронавируса

Жертвой коронавируса стал известный врач из Днепра Борис Анатольевич Павленко. Он заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных в Областной больнице имени Мечникова и был высококлассным специалистом по выхаживанию недоношенных деток.

Коллеги тепло отзываются в Facebook о 58-летнем медике, жизнь которого оборвалась 10 ноября из-за COVID-19.

Борис Анатольевич занимался самыми сложными детками, которые рождались с весом от 0,5 килограмма.

Коронавирус убил известного украинского врача, который спасал недоношенных детей

Борис Павленко за работой (фото: facebook.com)

"Он был талантлив во всем, за что брался! В свое время акушерская служба глубоко реформировалась. В том числе перешли на европейские стандарты в оценке недоношенных детей. Теперь нужно было выхаживать глубоко недоношенных детей с весом 0,5 кг и основными признаками жизни: дыханием и сердцебиением. В больнице имени Мечникова срочно создали детскую реанимацию и возглавил ее Борис Анатольевич. И уже за год работы у него показатели оказались лучше европейских", - пишет Владимир Алексеевич, коллега Павленко.

Борис Павленко в 2006-м прошел стажировку в Перинатальном центре клиники "Шарите" в Берлине. Имел высшую категорию по специальности "Детская анестезиология".

По словам коллег, он спас множество детей.

Коронавирус убил известного украинского врача, который спасал недоношенных детей

Борис Павленко спас многих детей (фото: facebook.com)

Напомним, что по состоянию на 11 ноября коронавирусом в Украине заразились уже 489 808 человек, 8 947 из них умерло.

Ранее мы также писали, что от коронавируса умер известный украинский блогер-миллионник, отец троих детей.

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