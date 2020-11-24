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Погиб известный украинский дизайнер, основавший Lviv Fashion Week

Львов, Вторник 24 ноября 2020 12:46
Погиб известный украинский дизайнер, основавший Lviv Fashion Week
Дизайнер Петр Нестеренко-Ланько погиб в ДТП (фото: facebook.com/petro_nesterenkolanko)
Автор: Светлана Мащенко

Известный украинский дизайнер Петр Нестеренко-Ланько из Львова погиб в результате ДТП

Петр Нестеренко-Ланько, известный украинский дизайнер, основатель Lviv Fashion Week, трагически погиб во Львовской области.

В пресс-службе Национальной полиции сообщили, что авария случилась 23 ноября около 22.10 на автодороге "Львов-Шегини" в селе Бартатов Городоцкого района.

Авария случилась на пешеходном переходе. 34-летний водитель автомобиля "Nissan" совершил наезд на 37-летнего мужчину, который скончался от полученных травм на месте ДТП.

Водителю грозит от трех до восьми лет за содеянное. Он задержан и в полиции проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Позже выяснилось, что погибшим был Петр Нестеренко-Ланько, знаменитый дизайнер, основавший Lviv Fashion Week.

"Ти був першим, хто зробив для мене дизайнерський одяг, ще коли вчився у вузі. Ще вчора ти вітав мене з Днем Народження і писав що маєш подарунок і що треба зустрітися. Сьогодні ти пішов... назавжди..." - написала Галина Янько.

Погиб известный украинский дизайнер, основавший Lviv Fashion Week

Петр Нестеренко-Ланько погиб под Львовом (скрин: facebook.com/galyna.yanko)

Ранее мы писали, что от коронавируса умер известный врач из Днепра Борис Анатольевич Павленко. Он заведовал отделением интенсивной терапии для новорожденных в Областной больнице имени Мечникова.

Также сообщалось про смерть Филиппа Левшина, эпатажного украинского музыканта, который послал судей Х-Фактор. Артисту было всего 28 лет.

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